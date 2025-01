Paralisação dos rodoviários provoca encarecimento de corridas em aplicativos de transporte nesta quarta-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Grande Recife passa por uma paralisação de rodoviários na manhã desta quarta-feira (22). Como consequência, a mobilidade de toda a RMR é afetada, e um dos efeitos é o aumento do preço das corridas de aplicativos de transporte, como Uber e 99, já que muitos usuários do transporte público recorrem a essa alternativa.

De acordo com relatos de colaboradores de JC, o valor das corridas estavam acima do habitual durante a manhã. Ir do bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, ao centro do Recife, estava custando R$ 80 no Uber.

No 99, uma corrida entre o bairro dos Aflitos e o Centro, regiões próximas, chegou aos R$ 25 - quando geralmente custa em torno dos R$ 15.

Entenda a paralisação dos rodoviários

Rodoviários de algumas empresas de ônibus decidiram parar as atividades nesta quarta-feira devido a um atraso no pagamento dos seus salários.

"Os ônibus só saem da garagem quando sair o pagamento", disse o Secretário do Sintro-PE, Carlos Medeiros.

Diversos Terminais Integrados (TI) da RMR e paradas encontram-se lotados no Grande Recife.

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sintro-PE), Roberto Carlos, os atrasos salariais ocorreram nas seguintes empresas:

Borborema;



São Judas Tadeu;



Metropolitana;



Caxangá;



Globo;



Pedrosa.



A Urbana-PE emitiu nota informando que o pagamento dos salários deve ser feito até o meio-dia desta quarta.

