Obra de requalificação na Avenida Mário Melo ganha novo prazo de conclusão

O trecho da Avenida a ser beneficiado pelo projeto fica entre a Rua do Hospício e a Rua da Saudade, no sentido da Rua da Aurora

A obra de requalificação na Avenida Mário Melo, em Santo Amaro, no Recife, recebeu um novo prazo de conclusão. Inicialmente prevista para novembro de 2024, a intervenção deve ser finalizada até o dia 20 de fevereiro de 2025, conforme anunciado pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).

O projeto, que inclui melhorias na drenagem e na pavimentação da via, já alcançou 75% de execução. Com um investimento total de R$ 5.620.447,95, a previsão é de que a entrega ocorra antes do Carnaval, aliviando o impacto no tráfego durante o período festivo.

O que está sendo feito



A principal mudança é a substituição do antigo sistema de drenagem, formado por tubos de concreto de 1 metro de diâmetro, por uma nova canaleta de concreto armado, com dimensões internas de 2,12 x 2,12 metros e extensão total de 517 metros.

Aproximadamente 96,7% das peças de concreto armado já foram assentadas, e a concretagem das emendas está em andamento.

Além disso, a nova infraestrutura foi projetada para aumentar a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzindo o risco de alagamentos e promovendo maior segurança para os moradores e frequentadores da área.

Dificuldades encontradas



Questionada pelo JC sobre o motivo do atraso na conclusão da obra, a Emlurb informou que tem enfrentado alguns desafios que impactaram no cronograma, como por exemplo:

Variação do lençol freático: O comportamento das marés afeta a estabilidade do solo, reduzindo a janela de trabalho.



O comportamento das marés afeta a estabilidade do solo, reduzindo a janela de trabalho. Condições precárias do sistema antigo: Vazamentos e a desagregação do terreno ao redor das escavações dificultam os serviços.



Vazamentos e a desagregação do terreno ao redor das escavações dificultam os serviços. Interferência de redes subterrâneas: A presença de infraestrutura de água, esgoto, gás e comunicação nos cruzamentos das ruas da Saudade e Aurora exige intervenções delicadas.



A presença de infraestrutura de água, esgoto, gás e comunicação nos cruzamentos das ruas da Saudade e Aurora exige intervenções delicadas. Fluxo intenso de pedestres: Com três instituições de ensino na região, é necessário redobrar os cuidados para garantir a segurança dos transeuntes.

Para superar essas dificuldades, as equipes têm adotado turnos noturnos e finais de semana, acelerando o ritmo dos trabalhos.