DER-PE retoma implantação de ciclovia e interdita acostamento da BR-232 na Zona Oeste do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Motoristas devem redobrar a atenção no quilômetro 9 da BR-232, onde a interdição do acostamento ocorre para viabilizar a fundação da ciclovia

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) retomará, nesta segunda-feira (03/02), os serviços de fundação para a implantação de uma nova ciclovia no trecho triplicado da BR-232, localizado no Curado, Zona Oeste do Recife, na divisa com Jaboatão dos Guararapes.

Para viabilizar a execução dos trabalhos, o acostamento da rodovia será interditado no quilômetro 9, no sentido Interior-Recife, próximo ao viaduto da antiga linha férrea.

A interdição ocorrerá em um trecho de 500 metros e seguirá até a próxima sexta-feira (07), quando está prevista a conclusão dessa etapa da obra.

Sinalização reforçada e tráfego mantido



Apesar da interdição do acostamento, o tráfego de veículos seguirá normalmente nas duas faixas disponíveis no sentido Recife. O trecho em obras contará com reforço na sinalização para alertar os motoristas sobre a intervenção e garantir a segurança viária.

Os trabalhos de fundação da ciclovia haviam sido temporariamente suspensos devido à necessidade de ajustes na rede elétrica presente na área. Agora, com a retomada das atividades, o projeto segue avançando como parte das obras de triplicação da BR-232.

Triplicação da BR-232



A triplicação da BR-232 é uma das principais obras viárias em andamento no estado e está sendo executada pelo Governo de Pernambuco, por meio do DER-PE.

O trecho em intervenção abrange 6,8 quilômetros, desde o viaduto sobre a BR-101 até a BR-408, e conta com um investimento total de R$ 157 milhões.

A previsão de conclusão da obra é março de 2025, e a iniciativa tem como objetivo melhorar a mobilidade na região, garantindo mais segurança e fluidez ao tráfego.



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />