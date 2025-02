Arco Metropolitano: governo lança nova licitação de R$ 1,2 milhão para o Arco Metropolitano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estado já tinha lançado a licitação para o trecho Sul, entre Moreno e a BR-101 Sul, no Cabo de Santo Agostinho, com previsão para começar em abril

O governo de Pernambuco vai destinar mais R$ 1,2 milhão para o projeto do Arco Metropolitano, obra de infraestrutura viária planejada para reduzir o volume do tráfego de veículos na Região Metropolitana do Recife (RMR) e, principalmente, melhorar a logística entre os polos industriais do Estado.

Depois de anunciar o edital de licitação para o Trecho Sul (segmento dois) do Arco Metropolitano, entre o município de Moreno e a BR-101 Sul, no Cabo de Santo Agostinho, o Estado lançou nova concorrência pública para escolha de uma consultoria ambiental para adequar o projeto às exigências ambientais e, assim, evitar problemas futuros.

O edital foi publicado pela Secretaria de Administração e é destinado à elaboração dos estudos e projetos complementares do componente ambiental do trecho Sul do Arco Metropolitano do Recife. Abrange o Lote 2, que tem uma extensão de 45,72 km, ligando a BR-408, em Paudalho, à BR-101 Sul, no Cabo.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), responsável pela coordenação das obras do Arco Metropolitano, a contratação é mais do que necessária. “Para atender às exigências das normas ambientais vigentes, é necessário a realização de um estudo complementar, denominado Componente Ambiental. Esse estudo inclui, entre outros produtos, itens para o cumprimento dos requisitos estipulados pela CPRH como condicionantes da licença prévia”, explicou o órgão, por nota.

“Assim, o objetivo deste estudo é garantir a conformidade com a legislação ambiental aplicável ao empreendimento, promovendo o desenvolvimento da infraestrutura de forma sustentável, minimizando os impactos ambientais e implementando as compensações necessárias, sempre com foco na preservação do meio ambiente e na sustentabilidade do nosso planeta para as futuras gerações”, disse.

O valor máximo estimado para a contratação é de R$ 1.269.312,00 e a entrega das propostas deve ser feita até às 10h do dia 4 de abril de 2025. O edital completo está disponível no site www.compras.gov.br.

ENTENDA O ANDAMENTO DO PROJETO DO ARCO METROPOLITANO

Arco Metropolitano é promessa desde os anos 1990 e necessário para desafogar o contorno urbano da BR-101 no Grande Recife - BOBBY FABISAK/JC IMAGEM Arco Metropolitano é promessa desde os anos 1990 para desafogar o contorno urbano da BR-101 - Divulgação

Esperado há mais de duas décadas, o projeto do Arco Metropolitano se arrastou por várias gestões estaduais e, agora, parece que vai começar a virar realidade. Pelo menos no trecho mais fácil ou menos difícil, como muitos gostam de frisar.

No fim de dezembro, o governo de Pernambuco anunciou o lançamento do edital de licitação para o segmento dois do projeto, entre Moreno e a BR-101 Sul, no Cabo, com extensão de 25,3 quilômetros. Serão R$ 744 milhões do governo do Estado para início da obra, que está prevista para começar em abril e ser finalizada até dezembro de 2026.

O investimento total estimado é de R$ 1,4 bilhão, sendo metade dos recursos provenientes do governo estadual e a outra metade do governo federal.

Já o trecho Norte, com cerca de 50 quilômetros, que ligará a BR-408, em Paudalho, à BR-101 Norte, em Goiana, ainda não tem previsão oficial de início. O projeto enfrenta entraves ambientais significativos porque o traçado proposto atravessa a Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe. O governo garante estar estudando os possíveis traçados para decidir qual irá escolher para implantação.