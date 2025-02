BR-232: rodovia será interditada parcialmente por dois meses para recuperação de ponte. Entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As obras de recuperação de uma ponte sobre o Rio Gravatá, no município de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, vão provocar a interdição parcial do tráfego de veículos da BR-232 a partir deste sábado (8/2). A interdição acontecerá nas imediações do km 87,4 e deverá durar dois meses, segundo a previsão do governo do Estado.

A promessa é de que o desvio temporário para os veículos dure até o dia 2 de abril, antes do feriadão da Semana Santa. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) - responsáveis pela obra -, a interdição é necessária para garantir a segurança e a mobilidade de quem trafega pela rodovia, eixo estrutural de transporte para o interior do Estado.

ENTENDA COMO SERÁ FEITO O DESVIO DE TRÁFEGO

Governo de Pernambuco inicia recuperação da ponte sobre o Rio Gravatá, na BR-232, e implanta desvio no tráfego - Guga Matos/JC Imagem

O principal desvio acontecerá na pista esquerda no sentido Caruaru - Recife, que terá um estreitamento a partir do km 87 e seguirá por aproximadamente um quilômetro (entre os km 87 e 87,6). O tráfego será desviado para a pista direita no sentido oposto (Recife - Caruaru), que funcionará em pista simples (mão dupla) no trecho interditado.

O retorno localizado no km 87 será utilizado como parte do desvio, ficando temporariamente indisponível para conversões. Os motoristas que precisarem realizar o retorno nesse ponto deverão se deslocar até o retorno no km 90,3 para acessar a rodovia no sentido Caruaru - Recife.

O Estado garante que estará presente na área para orientar os motoristas com o DER-PE e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). E que a recuperação estrutural da Ponte sobre o Rio Gravatá é uma ação emergencial que envolve a recomposição da estrutura, o reforço dos elementos de sustentação e a recuperação do pavimento.

A obra será realizada em três fases principais:

Governo de Pernambuco inicia recuperação da ponte sobre o Rio Gravatá, na BR-232, e implanta desvio no tráfego - Divulgação

Fase 1 (08/02 a 02/04) – Implantação do desvio e operação do tráfego em pista simples, com início do escoramento.

Fase 2 (02/04 a 02/05) – Conclusão do reforço do escoramento da ponte e fim do desvio, com liberação parcial do tráfego sobre a ponte.

Fase 3 (02/05) – Conclusão da restauração definitiva e liberação total da ponte.