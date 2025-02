Cano estoura, asfalto cede e motoristas caem em buraco na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações de Walleys Santos, da Rádio Jornal

O rompimento de um cano d'água provocou o afundamento do asfalto na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, pouco depois da unidade da 1ª CIRETRAN de Olinda, complicando o tráfego no local.

De acordo com relatos de motoristas, carros estão caindo no buraco que se formou e bastante água pode ser vista nas imagens registradas pela reportagem.

Condutores enfrentam dificuldades



O local, segundo testemunhas, foi alvo de recente manutenção e apresentava pequeno vazamento durante as primeiras horas da manhã.

O cano estourou por volta das 10h45 e quase não há espaço para que os motoristas contornem o buraco formado.

Um carro atolou no momento em que a reportagem da Rádio Jornal estava no local. Moradores e outros condutores tentaram ajudar o motorista. O local do buraco foi interditado e o fluxo no trecho continua, apesar de lento.

Em nota enviada ao JC, a Prefeitura de Olinda informou que uma equipe esteve no local e verificou que a demanda é da Compesa. "Estamos encaminhando a situação para que a empresa responsável possa tomar as providências necessárias", diz o texto.