VÍDEO: Motociclista morre após cair da moto e ser atropelado por ônibus nesta sexta (14), na Zona Norte do Recife

Vítima se desequilibrou ao passar por uma curva no bairro do Parnamirim. O sinistro foi registrado por câmeras de segurança

Josenildo Gomes, de 41 anos, estava indo ao trabalho quando se desequilibrou, caiu da moto e foi atropelado por um ônibus na rua Sebastião Malta, no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife.

O sinistro aconteceu nas primeiras horas desta sexta-feira (14). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento.

O ônibus envolvido na ocorrência fazia a linha TI PE-15/Afogados e vinha logo atrás, quando atingiu o motociclista, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Sinistro ocorreu no início da manhã

Equipes da Polícia Militar e da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) foram acionadas e estão no local para realizar os procedimentos necessários e orientar o trânsito, que no momento está lento na região.

Mortes no trânsito no Recife

Os dados de 2023 revelam que 144 pessoas perderam a vida em sinistros de trânsito no Recife, representando um aumento de 37% em comparação com 2022, quando o número de óbitos foi de 105.

Desses falecimentos, 50% ocorreram em rodovias que atravessam a capital, enquanto 15% aconteceram em vias urbanas, como neste caso.

Essas informações constam no Relatório Preliminar de Sinistros de Trânsito com Vítimas Fatais 2024, elaborado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) em colaboração com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS).

Câmera registrou o momento; confira o vídeo