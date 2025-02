BR-101: rodovia está interditada parcialmente em Pernambuco devido à colisão entre caminhões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O bloqueio está sendo realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no sentido Pernambuco-Alagoas, desde a noite de sexta-feira (14/2)

Uma colisão entre dois caminhões provocou a interdição parcial da BR-101 em Pernambuco, na altura do município de Escada, na Mata Sul do Estado. O bloqueio está sendo realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no sentido Pernambuco-Alagoas, desde a noite de sexta-feira (14/2), e segue na manhã deste sábado (15).

O sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT) teria acontecido por volta das 20h. Os policiais rodoviários realizavam uma ronda de rotina na rodovia quando presenciaram a colisão na altura do km 125 da BR.

Foi uma colisão traseira entre os dois caminhões, mas o sinistro não foi informado à PRF. O motorista do caminhão de trás ficou preso às ferragens e foi retirado do caminhão pelos policiais, com a ajuda de populares.

MOTORISTA AUTUADO NA LEI SECA

Uma colisão entre dois caminhões provocou a interdição parcial da BR-101 em Pernambuco, na altura do município de Escada, na Mata Sul do Estado - Divulgação/PRF

O condutor apresentava escoriações e queixava-se de dores. Também se recusou a fazer o teste de alcoolemia e, por isso, foi autuado na Lei Seca. Em seguida foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital Regional de Escada.

Já o motorista do outro caminhão não se feriu. Realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

A rodovia segue fechada no sentido Alagoas. A PRF fez um desvio no local e, por enquanto, não há registro de retenção no trecho.