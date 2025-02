Carnaval 2025: ampliação do Expresso da Folia e operação especial para os aplicativos de transporte são anunciadas para o Carnaval do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No pacote de serviços anunciado pela Prefeitura do Recife para o Carnaval 2025 está a antecipação em um dia do Expresso da Folia, serviço de ônibus expresso (sem paradas) que há 25 anos garante o deslocamento de muitos foliões para a festa no Bairro do Recife - o principal polo momesco da cidade.

Pela primeira vez, o serviço entrará em operação na sexta-feira (28/2), que é o segundo dia oficial do Carnaval do Recife, que desde 2024 é aberto na noite da quinta (27). O Expresso da Folia seguirá saindo dos principais shoppings da cidade: Shopping RioMar, Shopping Recife, Shopping Tacaruna e Shopping Plaza.

O valor da passagem casada (ida e volta) será de R$ 20, além do valor fixo de R$ 14 cobrado nos estacionamentos dos shoppings parceiros. A Prefeitura do Recife garante que, mais uma vez, irá criar corredores exclusivos para os expressos com o objetivo de garantir prioridade viária para os ônibus.

Para os coletivos que saem da Zona Sul, o corredor exclusivo será no Cais José Estelita e no Cais de Santa Rita. Enquanto que os ônibus que saem da Zona Norte utilizarão a Ponte do Limoeiro e a Avenida Militar.

Os Expressos da Folia funcionarão nos seguintes horários:

. Sexta-feira (28): a partir das 18h até às 2h do dia 1;

. Sábado (1) para o Galo da Madrugada: das 7h às 18h, e para o Bairro do Recife, das 18h às 5h do dia seguinte;

. Domingo (2) até a terça-feira (4): das 15h às 5h do dia seguinte.

ESQUEMA ESPECIAL PARA OS APLICATIVOS DE TRANSPORTE

A Prefeitura do Recife também voltou a prometer uma operação especial para os aplicativos de transporte - aqui incluidos os carros e as motocicletas, já que o Uber e 99 Moto operam na cidade desde 2022 sem qualquer regra.

Na verdade, seria o mesmo esquema adotado no Carnaval 2024 e que foi bastante criticado por motoristas de app.

“Para quem precisar utilizar o transporte por aplicativo, também será feita uma operação diferenciada. A circulação será feita pela Ponte do Limoeiro, Rua do Brum e retorno pela Praça Tiradentes e pelo Cais de Santa Rita. As pessoas que utilizarem o aplicativo deverão realizar o seu embarque e desembarque nas proximidades da Praça Tiradentes. Na Avenida Martins de Barros, o retorno será pela Praça Dezessete”, orienta a prefeitura.

PONTOS DE TÁXI NA FOLIA

Além do serviço dos expressos, a CTTU também organizou a circulação de táxis em pontos especiais, que operarão na bandeira 2 (R$ 3,76 o km rodado) a partir das 22h da quarta-feira (26) até às 6h da sexta-feira (07).

Para melhor atender os foliões, haverá pontos fixos de táxi para quem vem da Zona Norte, estrategicamente localizados no Cais do Apolo (esquina com a Avenida Rio Branco). Para quem vem da Zona Sul, os pontos ficarão na Avenida Martins de Barros, próximo à Ponte Giratória e em frente ao Fórum Thomaz de Aquino.

Já para quem optar pelo uso de veículos particulares, serão disponibilizadas 1.152 vagas de estacionamento no Bairro do Recife, distribuídas nos estacionamentos da Prefeitura do Recife, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e do Tribunal Regional Federal (TRF), com acesso pela Ponte do Limoeiro.

Todas as informações sobre os pontos de táxi e os itinerários dos Expressos da Folia estarão disponíveis no site oficial da CTTU e no aplicativo Carnaval do Recife, garantindo que os foliões tenham acesso facilitado aos serviços de mobilidade durante a festa. Em caso de dúvidas, os cidadãos devem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.