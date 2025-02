Carnaval 2025: Prefeitura do Recife antecipa mais uma vez fechamento da Ponte Duarte Coelho para montagem do Galo da Madrugada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ponte será fechada cinco dias antes do que era costume e seguirá com a alegoria gigante até o domingo pós-Carnaval. Trânsito ficará complicado

Por mais um ano, a Prefeitura do Recife decidiu antecipar o fechamento da Ponte Duarte Coelho, corredor de transporte público no Centro do Recife, para a montagem da alegoria gigante do Galo da Madrugada. Na folia de 2025, assim como aconteceu em 2024, a ponte será interditada cinco dias antes do que costumava acontecer.

A interdição começará ainda no sábado (22/2), a partir das 11h. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão iniciando o que a prefeitura chama de primeira etapa da operação Galo da Madrugada.

Os desvios serão montados nos mesmos pontos de outros anos: na Avenida Conde da Boa Vista com a Rua da Aurora; na Rua do Sol com a Ponte Duarte Coelho; e na Avenida Dantas Barreto com a Avenida Guararapes.

É importante destacar que a Ponte Duarte Coelho será reaberta apenas no domingo pós-Carnaval (9/3), quando toda a estrutura será desmontada.

Assim como em 2024, a antecipação do fechamento da Ponte Duarte Coelho foi uma decisão da Prefeitura do Recife para viabilizar a subida da alegoria gigante, também antecipada para a quarta-feira (26/2). Até o ano passado, o galo gigante costumava começar a ser montado na quarta, a partir das 22h, e era erguido na quinta ou, no máximo, na sexta-feira de Carnaval.

MAIS INTERDIÇÕES NO CENTRO PARA O DESFILE DO GALO DA MADRUGADA

O projeto da escultura do Galo da Madrugada foi divulgado em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (17) - Divulgação

A segunda etapa da operação Galo da Madrugada começará às 21h da sexta-feira (28), seguindo até as 20h do sábado (1/3). A CTTU vai realizar o fechamento das ruas que compõem os bairros de São José e Santo Antônio, onde haverá concentração da agremiação.

Vias como a Rua do Sol, Rua Siqueira Campos, Avenida Guararapes e Rua Imperial serão interditadas. Além disso, a Avenida Sul também será bloqueada no sentido cidade, nas proximidades da Rua General Estilac Leal (antigo pontilhão).

No Viaduto Capitão Temudo, haverá bloqueio das alças que dão acesso à Rua Imperial. Dessa forma, o acesso ao bairro de Afogados será feito pela Avenida Saturnino de Brito, Rua Comandante Antônio Manhães de Mato e Rua General Estilac Leal. Quem vem da Ponte Joaquim Cardoso, próximo ao Imip, não poderá acessar a Rua Imperial e deverá seguir para o bairro de Afogados pela Avenida Beira Rio.Já na terceira etapa, no dia 1 às 4h, também haverá interdição de trânsito na Avenida Cruz Cabugá, no cruzamento com a Avenida Mário Melo, onde os ônibus e demais veículos deverão retornar pela Avenida da Saudade ou seguir pela Rua dos Palmares.

ESCULTURA GALO DA MADRUGADA DE PÉ NA PONTE DUARTE COELHO. - Gabriel Ferreira/ Jc Imagem

A Rua Princesa Isabel também será bloqueada a partir do cruzamento com a Rua do Hospício, portanto, os condutores vindos da Rua do Príncipe deverão realizar o giro à esquerda para acessar a Avenida Cruz Cabugá no sentido Olinda. Quem estiver na Zona Oeste ou na Zona Sul em direção à Zona Norte deverá utilizar a Avenida Governador Agamenon Magalhães como rota alternativa.