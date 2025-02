Esquema de trânsito é montado para desfile das Virgens do Bairro Novo, em Olinda; confira mudanças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura de Olinda definiu o esquema de trânsito para o desfile das Virgens do Bairro Novo, que ocorre no próximo domingo (23), na última semana de prévias carnavalescas da cidade.

A Secretaria de Mobilidade Urbana montou um plano de interdições, com bloqueios a partir das 7h, que pode, segundo a prefeitura, se estender até as 21h.

As restrições ao tráfego serão implantadas na Rua do Sol, no Carmo, passando pela Praça 12 de Março e pela Avenida Getúlio Vargas, até a altura da Rua Doutor Manoel de Barros Leite, no Bairro Novo.

O que muda

Motoristas que trafegam no sentido Recife-Olinda encontrarão um ponto de bloqueio nas proximidades da Delegacia do Varadouro.

nas proximidades da Ônibus e caminhões serão desviados para a Rodovia PE-15, com opções de rota pelos Bultrins ou por Paulista.

com opções de rota pelos Bultrins ou por Paulista. Já veículos de menor porte poderão seguir pelas avenidas Sigismundo Gonçalves e Ministro Marcos Freire.

No sentido contrário, Olinda-Recife , os condutores deverão acessar a Avenida Doutor Manoel Barros Leite e seguir pela Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, em direção ao bairro dos Bultrins.

, os condutores deverão acessar a Avenida Doutor Manoel Barros Leite e seguir pela Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, em direção ao bairro dos Bultrins. Ônibus e caminhões utilizarão a Rua Marcolino Botelho, nas proximidades do Shopping Patteo.

Fiscalização e monitoramento do tráfego

A operação contará com 40 agentes de trânsito e 25 orientadores ao longo do percurso. O monitoramento será realizado por meio de fiscalizações móveis, com apoio de viaturas e motocicletas.

“O trabalho vai envolver 40 agentes e mais 25 orientadores de Trânsito que estarão em locais estratégicos, com fiscalizações móveis em viaturas e motos”, afirmou o secretário executivo de Mobilidade Urbana de Olinda, Flávio Ramos.

Virgens do Bairro Novo



O desfile das Virgens do Bairro Novo faz parte do calendário anual das prévias do carnaval de Olinda.

Neste ano, haverá a participação de duas orquestras de frevo e 12 trios elétricos. Entre as atrações confirmadas estão artistas como:

Dadá Boladão;

Sheldon;

Almir Rouche;

MC Leozinho;

Felipe Original;

Nonô Germano;

Renatto Pires;

Asas da América;

Allan Diboa;

Luan Douglas;

Som da Terra;

Nanara.

