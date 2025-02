Carnaval 2025: rodovias federais têm reforço na fiscalização de trânsito e embriaguez ao volante para o Carnaval

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As rodovias federais (BRs) de Pernambuco já estão sendo mais fiscalizadas para o Carnaval 2025. Nesta segunda-feira (24/2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou a Operação Carnaval 2025, que seguirá até a Quarta-feira de Cinzas (5/3) com o objetivo de ampliar a fiscalização de trânsito e, assim, ajudar na prevenção de sinistros (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT).

A operação acontece todos os anos e, no Estado, começa mais cedo para acompanhar as prévias da festa. Em 2025, tem como foco o combate à embriaguez ao volante. Os policiais rodoviários federais têm como meta manter a redução no número de infrações relacionadas à perigosa mistura de álcool e direção, como aconteceu no Carnaval de 2024.

Mesmo assim, em Pernambuco, a embriaguez ao volante foi a principal causa de 160 sinistros de trânsito, um índice 12% maior que em 2023. E 1.715 condutores foram autuados em 2024 nas rodovias federais que cortam o Estado por dirigir sob efeito de álcool ou por recusa a se submeter ao teste de alcoolemia, popularmente conhecido como “bafômetro”.

Outra meta é a redução de sinistros de trânsito em trechos considerados críticos, com alto índice de sinistralidade durante a folia. “Apesar da redução dos índices de infrações no período do Carnaval, os números de sinistros sinalizam a necessidade contínua de fiscalizar e coibir a conduta de assumir o volante após o consumo de álcool, que normalmente é responsável por sinistros graves, com feridos e até mesmo mortes”, afirma o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira.

Em 2024, durante a Operação Carnaval, foram atendidos 57 sinistros por diversas causas, que resultaram em 52 feridos e duas mortes. Desse total, oito tiveram como causa principal a alcoolemia ao volante.

PONTOS CRÍTICOS PARA SINISTROS DE TRÂNSITO

Rodovias federais têm reforço na fiscalização de trânsito e embriaguez ao volante para o Carnaval - PRF/ DIVULGAÇÃO

A PRF identificou trechos críticos de rodovias federais, cada um com dez quilômetros de extensão, onde há maior risco de sinistros no período carnavalesco.

O levantamento identificou os trechos com maior número de sinistros que envolveram motocicletas e provocados por excesso de velocidade, nas cinco regiões do país. Nos locais analisados, a escala de probabilidade de sinistros varia de 50% a 100%. A análise foi feita com base nas estatísticas de 2017 a 2020 e de 2023 e 2024.

Para reduzir as estatísticas e aumentar a segurança nos pontos identificados, o planejamento é para que os policiais rodoviários federais intensifiquem a fiscalização, com deslocamento para os trechos críticos, fiscalização de motocicletas e uso de radares de velocidade.

EXCESSO DE VELOCIDADE E USO IRREGULAR DE MOTOS

Em Pernambuco, a PRF também iniciou na segunda (24), duas operações para coibir o excesso de velocidade e o uso irregular de motocicletas nas rodovias federais de Pernambuco. Intituladas de "Velocidade Máxima" e "Operação Nacional de Motopoliciamento", as iniciativas seguem até a quinta-feira (6/3), com foco em reduzir a violência no trânsito e prevenir comportamentos imprudentes dos condutores. As duas operações integram os esforços de fiscalização da Operação Carnaval.

Outro foco da ação são os motociclistas, que têm sido as principais vítimas do trânsito devido à falta de equipamentos obrigatórios, o que contribui para a gravidade das colisões envolvendo motos - Gabriel Ferreira/JC Imagem

O excesso de velocidade está associado a muitos sinistros e potencializam a gravidade das lesões nas vítimas do trânsito. A fiscalização contará com o apoio de 20 policiais de Brasília na fiscalização com radar. No ano de 2024, foram registrados 93 colisões associadas a essa infração, com 114 feridos e dez mortes. Em 2023, foram atendidos 103 sinistros, com 131 pessoas feridas e 12 mortas.

Por isso, a PRF intensificou a fiscalização com o radar de velocidade em locais onde acontecem mais colisões graves. Esse reforço resultou no registro de 20 mil autuações de veículos com excesso de velocidade no ano passado.

Outro foco da ação são os motociclistas, que têm sido as principais vítimas do trânsito devido à falta de equipamentos obrigatórios, o que contribui para a gravidade das colisões envolvendo motos. A operação contará com integrantes do Grupo de Motociclistas da PRF de Pernambuco, São Paulo, Pará, Mato Grosso, Santa Catarina e Ceará. No ano passado, foram emitidas cerca de 3 mil autuações pela falta do capacete em Pernambuco.

Com relação aos sinistros envolvendo motocicletas nas rodovias federais que cortam o Estado, no ano de 2024 foram registradas 1.772 colisões, com 2.076 feridos e 158 mortes. Em 2023, foram atendidos 1.541 sinistros, que deixaram 1.785 pessoas feridas e 132 mortas.