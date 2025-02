Após mais uma morte de ciclista, Ameciclo cobra da Prefeitura do Recife e da CTTU mais segurança nas ciclovias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo) se manifestou, através de nota pública, sobre a morte da engenheira e analista do TRT-PE, Luciana Regina Cajaseiras de Gusmão, que foi atropelada nesta quinta-feira (27) após se desequilibrar enquanto pedalava na ciclovia Graça Araújo, na Avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro, e cair em uma das faixas, sendo acertada fatalmente por um taxista.

Para a Ameciclo, a morte de Luciana Regina poderia ter sido evitada, caso a Prefeitura do Recife/CTTU tivessem mais respeito pelos ciclistas da cidade. "A Prefeitura do Recife e o Governo do Estado gastam bilhões de reais para fazer os automóveis circularem mais rápido, porém não gastam recursos para prover de estruturas provisórias ou elementos básicos de segurança que protejam os cidadãos recifenses e pernambucanos. A morte de Luciana, cai, mais que tudo, na responsabilidade da Autarquia de Trânsito do Recife (CTTU) e suas lideranças, que não proveram estrutura provisória para preservar a vida de cidadãos como Luciana", dizia a nota a Associação.

A principal cobrança da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, no caso da morte da engenheira do TRT-PE, passa pela negligência dos órgãos responsáveis pelas obras que estão sendo realizadas há meses na Avenida Mário Melo, que não viabilizaram uma alternativa segura para a ciclofaixa da referida via, que ficou parcialmente interditada.

"A ciclovia se encontra com um de seus fluxos interditado por obra e nunca recebeu estrutura provisória de segurança, fazendo com que as pessoas utilizem apenas um lado da estreita ciclovia para os dois fluxos, forjando situações de risco que hoje resultaram em morte. Aparentemente, Luciana caiu no leito viário também por falta de gradil protetivo", salientou a nota da Ameciclo.