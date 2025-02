Carnaval 2025: Rodovias em Pernambuco exigem atenção redobrada dos motoristas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com aumento do fluxo de veículos durante os dias de festividade, PRF reforça fiscalização enquanto rodovias estaduais seguem entre as piores do Brasil

Os motoristas que pretendem viajar por Pernambuco durante o Carnaval de 2025 devem ficar atentos às condições das rodovias estaduais e federais do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Guia Viagem Segura 2025, da Confederação Nacional do Transporte (CNT), algumas estradas apresentam trechos extremamente perigosos, aumentando os riscos de acidentes.

Diante do crescimento do fluxo de veículos durante o feriado, a PRF intensificará a fiscalização até o dia 6 de março, principalmente nos pontos críticos das rodovias.

As piores rodovias do Brasil estão em Pernambuco



De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias 2024, divulgada em novembro do ano passado, Pernambuco tem as duas piores estradas do país. A PE-545, que liga Exu a Ouricuri, no Sertão do Araripe, foi classificada como a pior rodovia do Brasil. Em segundo lugar no ranking nacional está a PE-096, que liga Palmares a Barreiros, na Mata Sul do Estado.

Além disso, Pernambuco ainda aparece com mais uma rodovia entre as dez piores do Brasil: a PE-177, que conecta Quipapá a Garanhuns, no Agreste. O levantamento da CNT analisou pavimentação, sinalização e geometria das vias, e os resultados apontam condições muito ruins em grande parte da malha viária pernambucana.

Rodovias estaduais lideram os problemas



Enquanto quase 42% das rodovias avaliadas em Pernambuco tiveram classificação "ótima" no quesito pavimentação, cerca de 30% das estradas foram classificadas como ruins ou péssimas. Isso contribuiu para que o Estado ficasse entre os piores no ranking nacional de infraestrutura rodoviária.

A pesquisa revelou ainda que as melhores estradas de Pernambuco são as rodovias federais. A BR-110 foi a mais bem avaliada do Estado, mas ainda assim ficou apenas na 67ª posição entre as 527 rodovias analisadas. As oito melhores rodovias de Pernambuco são BRs. A rodovia estadual melhor classificada foi a PE-265, em Sertânia, que ficou apenas na 205ª posição.

Atenção redobrada para os foliões na estrada



Com esse cenário, os foliões que pretendem pegar a estrada para aproveitar o Carnaval devem redobrar a atenção, especialmente em trechos de rodovias estaduais. A recomendação é evitar dirigir à noite, manter a manutenção do veículo em dia e planejar bem o trajeto para minimizar riscos.