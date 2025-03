Novo PAC: inscrições para projetos de mobilidade em 2025 estão abertas. São R$ 4,4 bilhões para a renovação de frota

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Gestores municipais e estaduais já podem inscrever propostas para a etapa 2025 do Novo PAC Seleções. Infraestrutura e mobilidade estão no pacote

Estão abertas desde o dia 24/2, durante a semana pré-carnavalesca, as inscrições para os projetos de mobilidade urbana e infraestrutura na etapa 2025 do Novo PAC Seleções (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal.

A nova etapa do programa - símbolo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e retomado na terceira gestão do petista - vai liberar recursos para diversas áreas com o objetivo de ampliar serviços públicos, melhorar os equipamentos, modernizar as estruturas das cidades e garantir mais mobilidade urbana no País.

São cinco eixos de investimentos contemplados com um valor total de R$ 49,2 bilhões, para 20 modalidades, que incluem renovação de frota (R$ 4,4 bilhões) policlínicas (R$ 1,35 bilhão), creches (R$ 1,25 bilhão), centros esportivos (R$ 390 milhões), obras de drenagem (R$ 5,5 bilhões) e abastecimento de água (R$ 2 bilhões).

Assim, os governos municipais e estaduais de todo o Brasil já podem enviar suas propostas, de acordo com os editais abertos pelos Ministérios das Cidades, da Educação, da Saúde e do Esporte. Para submeter os projetos à avaliação dos ministérios, os gestores públicos devem estar atentos aos requisitos, critérios e objetivos de cada eixo.

CIDADES QUE AVANÇARAM NA PRIMEIRA ETAPA TERÃO PRIORIDADE

Descarbonização do transporte público avança no País com investimentos do Novo PAC em ônibus elétricos - Prefeitura Curitiba/Divulgação

Todas as informações e orientações estão reunidas na página Novo PAC Seleções 2025. As seleções vão priorizar a cobertura de vazios assistenciais e os municípios que já deram andamento às obras da primeira seleção. “Ou seja, a prioridade será dada ao município mais eficiente, aquele que colocou a obra para andar”, afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao apresentar a segunda etapa a prefeitos e prefeitas.

No lançamento do Novo PAC Seleções, em setembro de 2023, o presidente Lula destacou o pacto federativo e o desenvolvimento econômico regional por meio dos investimentos do Novo PAC nos estados e municípios e fez apelo para que os gestores públicos inscrevessem as obras no programa.

“O que estamos fazendo aqui, com prefeitos e governadores, é tentar criar a ideia definitiva no País que o ente federativo precisa prevalecer. O que queremos é que os prefeitos consigam fazer a sua obra, na sua cidade, no interesse do povo da sua cidade”, pontuou o presidente.