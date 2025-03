Rodovias: após 12 anos de paralisações, rodovia PE-095 é restaurada no Agreste de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após 12 anos de obras iniciadas e paralisadas, a rodovia PE-095, que liga Limoeiro a Caruaru e tem importante papel como rota alternativa à BR-232, no Agreste de Pernambuco, foi restaurada pelo governo do Estado. Foram investidos R$ 54 milhões na requalificação de 80,1 quilômetros da rodovia estadual, mais uma a ser beneficiada dentro do PE na Estrada, programa da gestão Raquel Lyra (agora PSD) que prevê investimentos de R$ 5,1 bilhões na requalificação e construção de 3,5 mil quilômetros da malha rodoviária do Estado.

A restauração da PE-095, segundo o governo de Pernambuco, beneficia diretamente meio milhão de pessoas entre os municípios de Limoeiro, Passira, Cumaru, Riacho das Almas e Caruaru. A entrega oficial da rodovia foi realizada nesta segunda-feira (10/3), na cidade de Limoeiro.

“A restauração da PE-095 se soma ao conjunto de investimentos que a gente vem fazendo nas estradas de Pernambuco por meio do programa PE na Estrada. O que fizemos foi trabalhar, reunir um time bom, garantir investimentos junto ao governo federal, buscar empréstimos, organizar as nossas próprias contas e o que a gente colhe é a entrega de uma estrada que traz prosperidade para uma região inteira”, afirmou a governadora Raquel Lyra durante a inauguração da rodovia.

PE-095 é restaurada no Agreste de Pernambuco após 12 anos de paralisações nas obras - Fotos: Janaína Pepeu/Secom e Yêdo Leonel/Secom

O governo de Pernambuco destacou que a entrega da nova PE-095 representa um avanço significativo para a região, facilitando o escoamento de produtos agrícolas, além da produção industrial e têxtil local. “Dentro do programa PE na Estrada, lançado em outubro, havia a retomada dessa obra, uma obra que começou há mais de 12 anos e é muito importante para a região. Esta é uma obra de R$ 54 milhões, que hoje a gente entrega para os cidadãos e que vai permitir o acesso, redução de custo e uma melhor condição de vida para a população”, afirmou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, Diogo Bezerra.

O diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), Rivaldo Melo, destacou que a restauração da rodovia é fundamental para o desenvolvimento do Estado. “Esta é uma rodovia que traz mobilidade, traz economia para todas as pessoas que moram nessa região. Essa é uma rodovia fundamental para a ligação dos municípios do Agreste, porque ela tem mais de 80 quilômetros. Portanto, é um eixo transversal no estado de Pernambuco”, declarou.

BALANÇO DO PE NA ESTRADA

Em janeiro de 2025, o governo de Pernambuco informou que já tinha investido R$ 2,1 bilhões dos R$ 5,1 bilhões destinados ao programa PE na Estrada. Entre as obras estão a restauração da PE-017, mais conhecida como Estrada da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, e a recuperação da PE-015, entre Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

No Litoral Sul, a restauração de acessos à praia de Muro Alto e a recuperação da PE-060 estão em andamento, enquanto no Agreste e Sertão, importantes rodovias como a BR-104 e a PE-425 também estão sendo revitalizadas. As obras visam não apenas melhorar a trafegabilidade, mas também contribuir para o crescimento socioeconômico, como no caso da PE-075, na Zona da Mata Norte, que facilita o escoamento da produção agrícola e industrial.