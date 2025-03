Prefeitura do Recife inicia obras de duplicação da Ladeira da Cohab, na Zona Sul, com investimentos de R$ 11 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife deu início às obras de duplicação da Ladeira da Cohab, principal acesso aos bairros da Cohab e Ibura de Cima, na periferia da Zona Sul da capital, uma intervenção que era esperada há décadas pelos moradores devido à insegurança viária do trecho - estreito e muito íngreme. A Cohab, inclusive, é o terceiro maior bairro da cidade em número de moradores - 62.632 habitantes, segundo o IBGE.

O investimento na requalificação da capacidade viária da ladeira, prometida pelo prefeito João Campos em setembro do ano passado, às vésperas da reeleição municipal, será de quase R$ 11 milhões. A intervenção, segundo a prefeitura, marca a primeira etapa de um novo plano de mobilidade para a região, contempla a criação de uma nova alça de acesso pela BR-101, a contenção da encosta que margeia a ladeira e aprimoramentos na infraestrutura viária e na acessibilidade.

“O projeto vai beneficiar diretamente cerca de 300 mil pessoas. Prometi, em setembro, e em menos de seis meses estamos iniciando essa obra, que trará muitas melhorias para o Ibura. É um sonho antigo de quem mora na região e que iremos realizar”, destacou o prefeito João Campos. A previsão de conclusão dos trabalhos, segundo informou o gestor municipal, é de 15 meses.

A duplicação da Ladeira da Cohab também vai beneficiar as 15 linhas de ônibus que utilizam o acesso viário para chegar aos bairros do entorno e que transportam diariamente 56 mil passageiros.

ENTENDA O PROJETO DE DUPLICAÇÃO

Perspectiva da duplicação da ladeira da Cohab, na Zona Sul do Recife - Divulgação

A Ladeira da Cohab possui 500 metros de extensão e liga a BR-101 à Avenida Dois Rios, com um volume médio diário de aproximadamente 21 mil veículos. Com as obras, a via passará de duas para quatro faixas de rolamento (duas para cada sentido), cada faixa medindo 3,6 metros.

Também será construído um canteiro central - o que dará mais segurança à circulação dos veículos - e calçadas requalificadas, que permitirão uma maior proteção aos pedestres que sobem e descem na via. O novo acesso a partir da BR-101 também servirá de entrada para o futuro Parque Municipal do Ibura, que a gestão municipal não detalhou na apresentação do projeto da ladeira.

O projeto também inclui a contenção da encosta, que será executada com solo grampeado verde, muro de arrimo em pedra e tela argamassada. Os serviços englobam a recuperação do pavimento rígido existente, a modernização do sistema de drenagem e a requalificação das calçadas com instalação de piso tátil alerta e direcional, além de travessias em nível que promovem acessibilidade. A iluminação pública será ampliada e modernizada, aumentando a segurança da área.