Pedágio: em um mês, Nova York arrecada US$ 48,6 milhões com pedágio urbano nas ruas de Manhattan

Redução do tráfego de carros e um pequeno aumento no número de passageiros do transporte público coletivo também tem sido verificado em Manhattan

O primeiro mês do pedágio urbano implantado na área central de Nova York já resultou em benefícios para a circulação viária e a arrecadação financeira da cidade. Superando as expectativas, Nova York arrecadou US$ 48,6 milhões com a taxa de congestionamento - como o pedágio urbano pelas ruas de Manhattan é chamado - e conseguiu uma redução de 7,5% no tráfego de veículos.

Segundo dados oficiais divulgados, o tempo de viagem matinal diminuiu na maioria dos principais cruzamentos de Manhattan na primeira semana após a implementação do pedágio urbano, no dia 5 de janeiro de 2025. E do total de recursos arrecadados, US$ 11 milhões já foram destinados para cobrir custos com novas câmeras e medidas ambientais, enquanto que o restante deverá ser utilizado para melhorar a qualidade das ruas e calçadas.

O projeto do pedágio urbano envolve cobranças para reduzir os congestionamentos da cidade e para arrecadar bilhões de dólares com as taxas que serão utilizados para investimento no transporte público.

MOTORISTAS MUDARAM HÁBITOS COM O PEDÁGIO

Os dados preliminares da Metropolitan Transportation Authority (MTA), que administra o sistema de trânsito da cidade e implementa o pedágio, revelam que a nova cobrança está afetando os padrões de deslocamento e a movimentação dentro e fora de Manhattan. Muitos motoristas deixaram de ir à região para evitar o novo pedágio.

Desde 5 de janeiro, o MTA começou a cobrar US$ 9 da maioria dos motoristas durante os horários de pico para entrar no Central Business District de Manhattan, que vai da 60th Street até a ponta mais ao Sul da ilha. É o primeiro programa desse tipo nos EUA.

“Isso atendeu absolutamente às nossas expectativas. Os números são impressionantes. Sejam pedestres, motoristas ou usuários de ônibus, todos aqui notaram uma diferença e isso é realmente significativo para a cidade”, afirmou Juliette Michaelson, vice-chefe de política e relações externas da MTA, à imprensa americana.

Também de acordo com os dados da MTA, os tempos de viagem à tarde na zona com pedágio também diminuíram, assim como nas duas principais rodovias de Manhattan, a Franklin D. Roosevelt East River Drive e a West Side Highway, embora o tráfego vespertino no sentido sul tenha aumentado em quase três minutos na FDR Drive.

IMPACTO TAMBÉM NOS ÔNIBUS

Os ônibus também estão se deslocando mais rapidamente, especialmente durante a manhã e nas rotas expressas. O número de passageiros em transportes coletivos já aumentou e o MTA prevê um aumento de 1% devido ao pedágio - DIVULGAÇÃO

Outro dado da MTA diz respeito ao transporte público. Os ônibus também estão se deslocando mais rapidamente, especialmente durante a manhã e nas rotas expressas. Além de reduzir o tráfego, os funcionários da MTA preveem que o programa melhorará a qualidade do ar e arrecadará US$ 15 bilhões para ajudar a modernizar um sistema de trânsito com mais de 100 anos.

O número de passageiros em transportes coletivos já aumentou e o MTA prevê um aumento de 1% devido ao pedágio.

Uma média de 539.216 veículos entraram na zona com pedágio por dia durante a primeira semana de trabalho do programa, de 6 a 10 de janeiro, de acordo com dados da MTA. Isso representa cerca de 43.784 veículos a menos nessas ruas, ou um declínio de 7,5%, em relação a uma estimativa de 583.000 veículos por dia útil em janeiro, se o pedágio não estivesse em vigor, de acordo com os dados da MTA.

Em média, levou-se menos tempo para viajar na maioria dos principais cruzamentos que se conectam a Manhattan. Foram necessários quatro minutos e 27 segundos para atravessar o Holland Tunnel, que liga Nova Jersey à parte baixa de Manhattan, durante o pico da manhã de quarta-feira, de acordo com os dados da MTA.

Isso representa uma redução em relação à média de quase 13 minutos durante o trajeto matinal em uma quarta-feira comum em janeiro de 2024, de acordo com os dados da MTA.