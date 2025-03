BR-101 passa por interdição nas duas faixas entre Pernambuco e Paraíba a partir deste sábado (15); veja rotas alternativas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O transporte de um transformador de energia vai precisar de escolta, o que vai gerar lentidão na via. A PRF irá direcionar a circulação de veículos

Quem costuma passar pela BR-101, a partir da altura do Cabo de Santo Agostinho no sentido Paraíba, vai precisar repensar a rota neste fim de semana. O motivo é uma interdição em um trecho da rodovia entre Pernambuco e a Paraíba, devido à escolta de um transformador de energia de grandes dimensões.

A operação, que será realizada entre sábado (15) e domingo (16), vai afetar o fluxo de veículos nas duas faixas da rodovia, dificultando a circulação entre os estados.

A escolta do transformador sairá do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, e seguirá até Goiana, na divisa com a Paraíba, a uma velocidade reduzida de 7 km/h.

A previsão é que o trajeto se inicie às 6h do sábado e seja concluído às 17h do domingo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) será responsável pela supervisão da escolta e orienta os motoristas a evitarem o uso da BR-101 durante esse período.

“As dimensões e o peso da carga exigem que os veículos da escolta ocupem as duas faixas e trafeguem a uma velocidade muito baixa”, alerta o inspetor Cristiano Mendonça, assessor de Comunicação da PRF.

Apenas o transformador possui 250 toneladas, 11,24 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura - Sidney Lucena/TV Jornal

Mais de 10 viaturas farão parte da operação

A PRF terá pontos de orientação nos locais em que a carreta vai passar para orientar os condutores - Sidney Lucena/TV Jornal

A operação contará com 12 viaturas e oito motocicletas da PRF, além de veículos de apoio. O transporte do transformador envolverá três caminhões e dois semirreboques, totalizando 600 toneladas de Peso Bruto. No total, são 113,75 metros de comprimento, 6,90 metros de largura e 5,25 metros de altura.

Apenas o transformador pesa 250 toneladas e possui 11,24 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura.

A escolta terá início no Km 94 da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, e passará pelas seguintes cidades no sábado:

Jaboatão dos Guararapes;

Recife;

Paulista.

A chegada prevista está prevista para as 17h no Km 53 da rodovia. No domingo, a escolta seguirá pelas cidades de Abreu e Lima, Igarassu e Goiana, até a Paraíba.

Como sair da BR-101 e rotas alternativas



Pontos de desvio para sair da BR 101:

BR 101 – Km 103 - Charneca – saída da rodovia em direção à BR 101 antiga – Pontezinha – Jaboatão dos Guararapes

BR 101 – Km 82 – Viaduto da Coca-Cola – saída da rodovia em direção à Estrada da Batalha em Jaboatão dos Guararapes

BR 101 – Km 80 – Fórum de Jaboatão dos Guararapes – saída da rodovia em direção a Prazeres

BR 101 – Km 76 – Ibura – saída para a Avenida Dois Rios em direção ao Ipsep

BR 101 – Km 73 – Ibura/Milagres - saída para a Avenida José Rufino

BR 101 – Km 71 – Hospital da Mulher no Curado - saída para a Avenida Abdias de Carvalho

BR 101 – Km 67 – Viaduto da Caxangá – saída para a Avenida Caxangá

BR 101 – Km 64 – Viaduto de Dois Irmãos – saída para a Avenida 17 de agosto

BR 101 – Km 63 – Terminal da Macaxeira – saída para a Avenida Norte

No domingo, os veículos de passeio poderão transitar na faixa de ônibus localizada entre as cidades de Abreu e Lima e Igarassu, no sentido Recife - João Pessoa, durante a passagem da escolta pelas cidades.

Quem precisa chegar em Abreu e Lima ou Igarassu, pode optar pela rodovia PE-15, no Grande Recife.

Quem sai do Litoral Sul e precisa chegar no Recife:

No Km 125 da BR-101, em Escada, na Mata Sul, há um acesso pela PE-045, em Maçau-açu. Em seguida, o motorista pode acessar a BR-232, em Vitória de Santo Antão.

De lá, o condutor segue em direção a Moreno e chega em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Rotas para quem vai à Paraíba

Quem sai de Palmares e precisa chegar em João Pessoa:

No Km 190 da BR-101, em Palmares, na Mata Sul, há um acesso para a PE-126, em Lajedo (Agreste). De lá, o condutor deve acessar a PE-120 em direção a Catende (Mata Sul). Depois, o motorista segue até a BR-104 e chegará em Agrestina, no Agreste.

Em seguida, deve continuar pela BR-104 em direção a Caruaru, Taquaritinga do Norte e Campina Grande, até chegar na BR-230 e seguir até João Pessoa.

