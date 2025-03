Obra de implantação de rede de esgoto causa intervenção na Zona Sul do Recife a partir desta segunda-feira (17)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Intervenções ocorrerão na faixa principal da via, de segunda a sexta-feira, no período das 21h às 6h, e serão interditadas três faixas

Uma obra de implantação de rede coletora de esgoto terá início às 21h desta segunda-feira (17), em um trecho da Avenida Conselheiro Aguiar, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

As intervenções ocorrerão na faixa principal da via, de segunda a sexta-feira, no período das 21h às 6h. Nesse horário, serão interditadas três faixas e apenas uma permanecerá livre para a circulação de veículos.

Os serviços serão realizados entre a Avenida Herculano Bandeira e a Rua Souto Filho e têm previsão de conclusão até o dia 4 de abril.

Serão assentados 80 metros de tubulação com 150 milímetros de diâmetro, a uma profundidade de 1,40 metro. O trabalho será realizado por equipes da BRK, parceira da Compesa, pelo método de vala aberta.