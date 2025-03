Transformador de 250 toneladas chega à Paraíba após megaoperação de transporte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A escolta foi finalizada no KM 127 da BR-101 na Paraíba, onde seguirá com a PRF PB até chegar no parque eólico de Nova Palmeira

Após enfrentar atrasos e desafios logísticos, a escolta do transformador de energia eólica de 250 toneladas finalmente chegou à Paraíba às 16h50 desta segunda-feira (17). O equipamento, que partiu do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, pela BR-101, tem como destino final um parque eólico em Nova Palmeira.

A operação de transporte teve início no sábado (15) e enfrentou dificuldades ao longo do trajeto, especialmente em áreas urbanas e sob viadutos, onde foi necessária uma redução significativa na velocidade para garantir a segurança.

No primeiro dia, a carga chegou ao município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, e seguiu viagem na manhã de domingo (16). No entanto, devido a imprevistos, o comboio não conseguiu cruzar a divisa entre os estados e precisou interromper o trajeto em Igarassu.

Com uma escolta composta por 12 viaturas, oito motocicletas e carros de apoio, o equipamento está sendo transportado em uma estrutura especial, acompanhada por três caminhões e dois semirreboques de grande porte.

No total, a composição atinge impressionantes 600 toneladas e 113,75 metros de comprimento. Somente o transformador tem 11,24 metros de extensão, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura.

Escolta na Paraíba

Agora, já em território paraibano, o percurso do comboio, que começa na terça-feira (18), inclui passagens pelos municípios de Alhandra, Bayeux, João Pessoa, Itabaiana e Riachão de Bacamarte. A operação segue exigindo atenção redobrada dos motoristas, uma vez que ocupa as duas faixas de um dos sentidos da rodovia e continua sendo realizada em velocidade reduzida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), essa precaução é essencial devido às dimensões da carga, que obrigam os veículos da escolta a transitarem no centro das faixas de rolamento para evitar riscos de acidentes.

Atração durante percurso no Grande Recife

Enquanto passava por Pernambuco, a megaoperação chamou a atenção de diversas pessoas que se reuniram ao longo da BR-101 para acompanhar o deslocamento do equipamento.

No município de Abreu e Lima, no domingo, muitos curiosos registraram o momento com celulares e drones, atraídos pelo porte impressionante da estrutura em movimento.