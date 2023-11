Caetano Veloso levaria "bomba" no Enem deste ano. O filho de Dona Canô marcou duas alternativas. Só poderia uma escolha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O filho de Dona Canô (1907-2012) não se continha no pijama azul bebê, quando ficou sabendo que na prova do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio), duas de suas mais emblemáticas canções, “Alegria, Alegria”, gravada em 1967; e, “Anjos Tronchos”, de 2021, tinham sido usadas como desafio para que os estudantes fizessem uma análise do que há em comum entre as duas músicas.

De “Alegria, Alegria”, o Enem destacou a estrofe de que Caetano Veloso mais gosta:

O sol nas bancas de revista

Me enche de alegria e preguiça

Quem lê tanta notícia

Eu vou

Por entre fotos e nomes

Os olhos cheios de cores

O peito cheio de amores vãos

Eu vou

Por que não, por que não?

De “Anjos Tronchos”, os examinadores salientaram as estrofes que fazem Paula Lavigne, a mulher de Caetano, suspirar:

“Uns anjos tronchos do Vale do Silício

Desses que vivem no escuro em plena luz

Disseram: vai ser virtuoso no vício

Das telas dos azuis mais do que azuis

Agora a minha história é um denso algoritmo

Que vende venda a vendedores reais

Neurônios meus ganharam novo outro ritmo

E mais e mais e mais e mais e mais”.

Na questão 23, foi apresentado o seguinte enunciado: “Embora oriundas de momentos históricos diferentes, essas letras de canções têm em comum a:

A) referência às cores como elemento de crítica a hábitos contemporâneos;

B) percepção da profusão de informações geradas pela tecnologia;

C) contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna;

D) busca constante pela liberdade de expressão individual;

E) crítica à finalidade comercial das notícias”.

Caso estivesse fazendo a prova, Caetano Veloso não teria dúvidas: “Quando eu li, achei que são todas [estavam corretas]”, mas ficaria com as alternativas “B” e “D”.

Paula chamou Caê no canto e disse: “meu bem, só pode uma [alternativa]”

A correta é a letra B.



ENEM DO MAL

A bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária informou que vai entrar na Justiça com o objetivo de anular três questões da prova do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio), realizada neste domingo (5)

O agronegócio quer anular as questões 70, 71 e 89, por estarem "mal formuladas, de comprovação unicamente ideológica" o que permitiria o estudante marcar qualquer resposta, dependendo do seu ponto de vista”.

Em nota a frente parlamentar considera “abordagem pejorativa” ao agronegócio a questão 70 que tem como tema o “avanço da cultura da soja” e também “o desmatamento na Amazônia”.

Sobre a 71, os agropecuaristas entendem que o enunciado “por hora, apenas os mais abastados poderão sonhar em viajar ao espaço” não trata o problema [do assunto] com a “clareza que o tema exige.”

Por fim, a questão 89 [da prova branca] diz que “no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio”, o que poderia levar o estudante a “considerar prejudicial ao setor” a expressão “chuvas de veneno” como “um mal para agricultura”.

RESPEITO À CIÊNCIA

Em nota encaminhada ao Ministério da Educação, a Frente Parlamentar Agropecuária pede anulação dessas três questões [70, 71 e 89] por “total desrespeito à ciência”.

"A anulação das questões é indiscutível, de acordo com literaturas científicas sobre a atividade agropecuária no Brasil e no mundo, em respeito à academia científica brasileira", diz a nota.

ENEM DO BEM

O tema da redação do Enem “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil,” será tema de debate na Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Mulher.

“Temos que tornar cada vez mais visível esse assunto relacionado à dupla jornada”, disse a deputada Benedita da Silva (PT-RJ)

FIES, PAGUE QUANDO PUDER

A partir de hoje, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil vão dar início à renegociação de dívidas de estudantes universitários com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Estudantes terão até 100% de desconto de juros e multas, dependendo da condição financeira da família.

PERDÃO DE 90% NO CONTRATO

O presidente Lula da Silva (PT) disse que o programa “Desenrola da Educação” vai dar oportunidade a estudantes para renegociação da dívida, “Inclusive, com condições muito favoráveis, podendo chegar até 99% do principal e 100% dos juros e multa, ou seja, a pessoa pode pagar 1% da dívida dependendo da condição que ela esteja”, lembrou o petista.

Dados do Ministério da Educação indicam que 1.243.459 contratos estão inadimplentes. Desse total, 49.303 são de estudantes pernambucanos que terão a chance de limpar do nome.

PT COM MASSA E NÃO ABRE

Para o PT, é melhor um presidente que, quando ministro da Economia, levou a Argentina à casa de 140% de inflação anual do que um candidato que defende o “salve-se quem puder”.

O partido entende que a candidatura de Sérgio Massa, da coligação União pela Pátria, tem “perfil democrático e popular, com um programa de governo de desenvolvimento e justiça social”.

Enquanto que Javier Milei (A Liberdade Avança) está “representando a extrema-direita e o ultraneoliberalismo econômico do salve-se quem puder”, diz a legenda.

Os petistas não mencionam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas sustentam que “Nós, brasileiros e brasileiras, conhecemos bem essa segunda alternativa de extrema-direita, que também governou nosso país no período anterior.” Eu conto ou vocês contam?