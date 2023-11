Ordem de serviço para duplicar a BR-423 une Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

423 É CABRA NA CABEÇA

A ordem de serviço para duplicação da BR-423 foi o assunto do dia em Brasília. Do presidente Lula da Silva (PT), que teceu loas à governadora Raquel Lyra (PSDB), "Muita gente acha que a gente quando está no governo a gente cuida só de quem tem relação com a filiação partidária”. Da gestora pernambucana que comemorou “o sonho virar realidade” e fazendo cobrança por mais obras de infraestrutura: “eu não tenho dúvida nenhuma de que com a pressa que a turma está, poderemos entregar a obra em pouco tempo”.

Já a presidente da Amupe (Associação Municipalista de Pernambuco), Márcia Conrad (PT), disse que “a modernização da rodovias, incluindo a duplicação da BR 423, é sinal de desenvolvimento e de transporte de riquezas”.

No jogo do bicho, 423 é centena da cabra. Na Etiópia, nordeste da África, a cabra é animal sagrado para os plantadores de café. Foi a partir da reação desses animais, depois de engolirem uns frutos vermelhos, que o café foi descoberto, no século 9º.

Pelo visto a duplicação da BR une adversários políticos e integra a região.

TRANSNORDESTINA

O presidente Lula disse nesta quarta-feira (8) que “é hora de recuperar o tempo perdido”, reconheceu que “no passado houve alguns problemas”, mas que agora, é hora de tirar a Transnordestina do papel.

“Nós vamos retomar a Transnordestina. É uma estrada [de ferro] que além da importância do ponto de vista econômico, tem para mim um valor muito simbólico”, afirmou Lula.

Ainda sem definição da origem dos recursos para retomada da obra até o porto de Suape, no litoral de Pernambuco, o ministro dos transportes, Renan Filho, lembrou da promessa de campanha feita pelo então candidato Lula da Silva. “Não se trata de uma obra qualquer, a Transnordestina é a maior obra de infraestrutura do nordeste no momento e uma das maiores do Brasil”, afirmou. Sem data para ser concluída, a ferrovia Transnordestina “deve” ser inaugurada ainda na gestão do governo Lula, segundo avaliada o ministro.

PAULINHO DA FORÇA ESTÁ DE VOLTA

Afastado do Parlamento pela vontade soberana do eleitor, Paulinho da Força [Sindical] já prepara o terno de posse.

Nesta terça-feira (7), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato do deputado federal Marcelo Lima. Eleito pelo Solidariedade, o parlamentar se transferiu para o PSB e perdeu o mandato por infidelidade partidária.

O primeiro suplente, Paulinho da Força, só aguarda o desembaraço judiciário para retornar à Câmara e cumprir o 5º mandato consecutivo.

MARÍLIA COMEMORA

A ex-deputada Marília Arraes comemorou a decisão do TSE e o retorno de Paulinho da Força, à Câmara dos Deputados. [Paulinho] tem experiência como líder sindical na relação com os setores organizados da sociedade, uma capacidade diferenciada como articulador político entre as forças partidária e suas intervenções no parlamento sempre provocou ressonância e capilaridade entre os representantes do Congresso Nacional”, afirmou.

BRASILEIROS VINDOS DE GAZA SERÃO AMBIENTADOS EM BRASÍlIA

Quando os brasileiros que estão em Gaza atravessarem a fronteira, cruzarem os mares e aterrissarem em Brasília, possivelmente no domingo (12), assistentes sociais, psicólogos, médicos e enfermeiros estarão de prontidão para ambientar os repatriados, examinar as condições de saúde de cada um deles e prepará-los para a nova realidade de menos conflito bélico.

NORDESTE UNIDO

Na reforma tributária, dos 27 senadores do Nordeste, somente dois votaram contra - Eduardo Girão (Novo-CE) e Rogério Marinho (PL-RN). Um deixou de comparecer à sessão (Cid Gomes-CE).