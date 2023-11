Lula e Bolsonaro tentam tirar proveito com repatriacação de brasileiros que estão em Gaza

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

LULA QUER RECEBER REPATRIADOS DE GAZA?

Antes dos brasileiros passarem por um procedimento de rápida checagem de saúde, de um diálogo com profissionais da psicologia e dos primeiros contatos com o pessoal da Assistência Social, o presidente Lula da Silva (PT) quer apertar a mão de cada um deles.



O Planalto avalia que os últimos movimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu encontro “casual” com o embaixador de Israel, Daniel Zonshine, não pode ser motivo para que o adversário tire projeto da situação. Lula quer sair na frente.



EMBAIXADA TIRO O CORPO FORA?

Depois da repercussão negativa - ao menos nas redes sociais - do encontro do embaixador com Bolsonaro, a representação diplomática divulgou nota afirmando que o convite teria sido feito apenas a deputados e senadores ”A presença do ex-presidente [Jair Bolsonaro] não foi coordenada pela Embaixada de Israel e não era conhecimento antes do evento, ocorrendo de forma fortuita”, informou.



MAS PEGOU MAL?

A coluna Política em Brasília conversou com dois importantes integrantes da comunidade israelense e a queixa foi uma só: “o embaixador precisa se expor menos e evitar qualquer tipo de uso político das ações de Israel” para mostrar os efeitos dos ataques do Hamas.



MUDANÇA NA CASA DOS OUTROS?

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, voltou a criticar projetos que estão pautados no Senado Federal destinados a limitar a atuação do Judiciário.



“O Supremo, como está, presta bons serviços ao país. Mas há muitas coisas para mudar no Brasil antes de mudar o STF”, disse Barroso.



Uma dessas medidas, trata da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que limita a oito anos o mandato de um ministro de tribunais superiores. Atualmente, o magistrado permanece na função até completar 75 anos.



LIRA, O RH DO GOVERNO?

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), virou o RH do governo Lula. Chefe do centrão, uma articulação fisiologista que não pode ver um cargo público que já quer abocanhar, Lyra tem na primeira gaveta da mesa uma pasta com infinidade de currículos de parlamentares de legendas aliadas.



FRASE DO DIA DE LULA?“

Ano que vem os feriados cairão todos de sábado. Significa que o PIB vai crescer um pouco mais porque as pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho.”