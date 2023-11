"Primeira-dama do tráfico do Amazonas" vai ao Ministério da Justiça, se reúne com secretário de Flávio Dino e o governo diz que não sabia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

AÍ TEM. COMANDO VERMELHO NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Um cidadão comum que resolva passar na Esplanada dos Ministérios, decide parar na porta do Palácio da Justiça e pede para visitar o edifício. Ele vai receber um sonoro e pouco educado não. “As visitas guiadas ao Ministério da Justiça estão temporariamente suspensas”, afirma a recepcionista.

DEPENDE. SE FOR DO CV, PODE

Mas apesar dessas rigorosas regras, o secretário de Assuntos Legislativos, o lobista do Ministério da Justiça no Congresso, Elias Vaz, se reuniu com Luciane Barbosa, mulher de Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, traficante e líder do Comando Vermelho no Amazonas. Os dois tomaram água gelada e beberam café de qualidade duvidosa, como são os cafés de licitação

PEDIDO DE DESCULPAS

O ex-deputado pelo PSB-GO Elias Vaz, atualmente comandando a Secretaria de Assuntos Legislativos, lamentou “esses episódios.

“Se teve algum erro, esse erro foi da minha parte, de não ter feito uma verificação mais profunda das pessoas que vou receber, procedimento que provavelmente a gente deve adotar daqui em diante”, desculpou-se o secretário.

PUXÃO DE ORELHAS

Tão logo soube pela imprensa, o ministro da Justiça, Flávio Dino, uma espécie de “Arauto das Coisas Certas”, nas redes sociais, pegou o telefone e ligou para o ex-deputado, reclamando da falta de cuidado, dizendo que não tinha ficado nada satisfeito.

“Ele, sempre gentil como é, me chamou a atenção, disse que eu deveria tomar mais cuidado com as pessoas que recebo. Falo isso de forma pública. A partir de agora, tenho que tomar mais cautela”, afirmou o descuidado secretário.

RECEIO DE UMA RASTEIRA

O presidente Lula da Silva (PT) não quer nem ouvir falar na possibilidade de “praticamente” vir a perder “o controle total do Orçamento da União”, caso seja aprovada a iniciativa do deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

“Vamos trabalhar para não prosperar essa coisa lá. Desse jeito, praticamente, o Executivo vai acabar perdendo o controle total do Orçamento”, disse o presidente.

Hoje, há três modalidades de emendas: Aquelas individuais - distribuídas entre deputados e senadores. As emendas de comissão - recursos indicados pelos colegiados temáticos do Congresso Nacional e as emendas estaduais - que fazem parte das indicações da bancadas de cada estado.

MENOS EXECUTIVO

Danilo Forte quer instituir as emendas das bancadas partidárias. A princípio estipulando que quanto maior for o número de parlamentares na Câmara, mais recursos o partido terá de emendas no orçamento. O PL com 99 deputados, a Federação PT, PCdoB e PV tem 81 parlamentares e o União Brasil com 59 deputados são as três maiores bancadas.

PENSE NISSO

Agora, imagine você se - por um pequeno descuido - Marinete [nome fictício], recepcionista do Ministério da Justiça, tivesse autorizado entrada a mulher do traficante.

Flávio Dino teria ido às redes sociais dizer que era uma infiltrada a serviço do tráfico, mas que “felizmente, felizmente, nós conseguimos desmontar essa danosa articulação”, contando sempre com o apoio da aparelho do Estado.

Possivelmente, teria convocado uma entrevista coletiva antes da execração em praça pública da recepcionista, anunciando a criação de uma força tarefa, mas já antecipando que o ministério trabalha com algumas possibilidades. Esse Flávio Dino é uma resenha.

Se o ministro da Justiça nutria algum sonho de tomar acento na cadeira vazia no Supremo Tribunal Federal (STF), pode ir tirando o cavalinho da chuva. Até mesmo petistas fritam Dino no óleo na temperatura máxima.

Pense nisso!