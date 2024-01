Na queda de braço sobre o fim da reeleição, Senado sai na frente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

JUDICIALIZAÇÃO PARTIDÁRIA

Nos últimos cinco anos, os partidos políticos recorreram mais de 800 vezes ao Poder Judiciário “cobrando” uma interpretação de leis que o próprio Congresso Nacional aprovou.

QUEDA DE BRAÇO

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), colocou debaixo do braço a PEC (proposta de emenda constitucional) do fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. “Foi uma experiência e, como tal, mostrou-se equivocada”, disse o senador.

’NÃO PASSARÃO’

Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Filho (PP-AL), “embora com algumas ressalvas” entende que o Parlamento precisa amadurecer a ideia. “Mas daquilo que temos sondado por aqui, essa não é uma inquietação da Casa”, afirmou Lira, dando sinais de que vai sentar-se em cima da PEC.

HARRY POTTER NO STJ

A franquia, idealizada por J. K. Rowling, conta a história de um menino bruxo que quando veste sua “capa da invisibilidade” ganha superpoderes. Por esses dias, Harry Potter passou a inspirar o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Pregão eletrônico prevê a compra de capas, togas e becas para os ministros e advogados que participam diretamente de julgamentos. O valor estimado de gastos é de R$ 72 mil.

AS CASAS DE HOGWARTS E AS TURMAS DO STJ

Na Grifinória, o bruxo encontra coragem e audácia. Na Sonserina, astúcia e ambição. Na Corvinal ele se abastece de inteligência e sabedoria. E, finalmente, a Lufa-Lufa é local de lealdade e amizade.

A dúvida: como serão os debates nas seis turmas do Superior Tribunal de Justiça?

AGINDO RÁPIDO

A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, informou a deportação de Mariela Peñarieta, mulher do criminoso mais perigoso do Equador, Macías Villamar. Três filhos do casal também foram levados de Córdoba - distante 697km de Buenos Aires - até Quito.

“A Argentina seguirá sendo território hostil para narcotraficantes”, afirmou Bullrich.



PENSE NISSO!

Em “A Mesa de Deus - Os Alimentos da Bíblia”, a acadêmica pernambucana Maria Letícia Monteiro Cavalcanti recorre aos estudos de Karl Ritter von Frisch (1886-1982) que demostraram exímia comunicação entre as abelhas.

“Quando encontram uma fonte de alimento (o néctar), retornam à colmeia e informam o local, com precisão, às companheiros, por meio de movimentos de dança que indicam direção e distância”.

Que o domingo seja de conexão com pessoas, com alguns de seus projetos, com um bom livro, com uma xícara de café ou até mesmo com o silêncio.

“Se soubéssemos quantas e quantas vezes as nossas palavras são mal interpretadas, haveria muito mais silêncio neste mundo”. Oscar Wilde (1854-1900)

Pense nisso!