Atendendo pedido dos moradores, IBGE volta a usar o termo favela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Enquanto morrem 102 brasileiros por dia, presidente Lula se oferece para combater violência no Equador

TSE X IA

O “bicho-papão” da vez no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é a possibilidade de que candidatos a cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito se apropriem de plataformas de inteligência artificial para divulgar notícias falsas dos adversários.

O tribunal chama a inteligência artificial de "fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.”

ESTUDANDO ALGORITMOS

Convidado pelo TSE para falar dessa inquietação, o advogado Fernando Peres alertou que a Justiça Eleitoral deve se apropriar de “robustas informações” para realizar auditorias de algoritmos de redes sociais, nas eleições de 2024. “É muito importante que nós tenhamos o conhecimento sobre a forma como esses algoritmos funcionam pra evitar diversos perigos”, disse Peres.

A VOLTA DAS FAVELAS

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai voltar a usar o termo “favela” para se referir a “comunidades urbanas” como era até recentemente.

Estudos do próprio órgão apontam que “a aceitação unânime do termo favela [pelos próprios moradores] está vinculada à reivindicação histórica por reconhecimento e identidade dos movimentos populares.”

FAVELAS, MAS ORGANIZADAS

O IBGE informa que quer evitar “estigmatizações” que afetem “negativamente” a localidade a ser estudada.

“As mudanças dizem respeito à forma como o IBGE se refere a esses territórios e seus habitantes em seus materiais e em suas bases de divulgação, evitando estigmatizações e homogeneizações que possam afetá-los negativamente”.

VAGAS INFORMAÇÕES

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que, por enquanto, possui “apenas informações gerais” sobre o noticiário nas redes sociais que apontam para a delação premiada do ex-policial Ronnie Lessa, matador da ex-vereadora do Psol Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Flávio Dino, que está deixando o ministério nesta semana, afirmou que a elucidação do caso ficará a cargo do futuro ministro Ricardo Lewandowski, sem contudo “ficar cravando prazos”, para a conclusão das investigações.

“Provavelmente, quem estará aqui para anunciar o resultado dessas investigações, que eu não sei quando será, já será o meu sucessor [Lewandowski]. Mas o que foi feito nesse período foram atos decisivos para o esclarecimento”, disse.

OTIMISTA, MAS COM UM PÉ ATRÁS

O futuro ministro da Justiça Ricardo Lewandowski reconhece que seu principal desafio será o combate às facções criminosas, embora com “otimista”. A posse está marcada para quinta-feira (1º).

“Estou otimista. Estamos com as instituições consolidadas, haveremos de resolver as dificuldades. Temos um desafio em relação à segurança, ao combate ao crime organizado. Afeta o cidadão comum, os trabalhadores mais pobres", afirmou Ricardo Lewandowski.

PENSE NISSO!

No ano passado, o Brasil registrou mais de 37 mil homicídios. Fazendo uma média, foram 102 mortes por dia. E, até aqui, todas as ações anunciadas pelo governo federal não significaram redução importante nos inícios de violência.

Mas, para surpresa dos brasileiros, o presidente Lula da Silva (PT) pega o telefone e liga para o colega equatoriano, Daniel Noboa, anunciando “a disposição do Brasil em ajudar o Equador” no enfrentamento à violência naquele país.

Segundo o Palácio do Planalto, os dois presidentes “concordaram que os países sul-americanos devem estar unidos no combate ao crime organizado e que o fortalecimento da integração regional é condição fundamental para a superação do problema".

Ou seja, ou Lula tem uma receita que não quer usá-la internamente no enfrentamento ao crime organizado ou o presidente brasileiro volta a dar demonstração de que tem mais vocação para ser uma especie de grande xamã do continente. Para tudo tem uma orientação, mas resolver os problemas internos…

Pense nisso!