Abin de Bolsonaro montou uma arapongagem paralela

‘BRINQUEDO DE CRIANÇA’

A Operação First Mile da Polícia Federal chamou de “brinquedo de criança” a aquisição de um software por aproximadamente R$ 5 milhões “para monitorar sujeitos sem qualquer pertinência com as atribuições institucionais da Abin (Agência Brasileira de Inteligência)”.

O “apetrecho tecnológico” foi adquirido na gestão do presidente Michel Temer (MDB), ainda durante a intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, junto à israelense Cognyte.

AS ‘RACHADINHAS’ DO FLÁVIO

Segundo a Polícia Federal “Marcelo Bormevet, policial federal coordenador de fração do Centro de Inteligência Nacional” teria a incumbência de confeccionar “relatórios para subsidiar a defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso conhecido como “rachadinhas”, quando era deputado estadual, no Rio de Janeiro.

PURA PERSEGUIÇÃO

Quando soube que um dos seus deputados, Alexandre Ramagem (PL-RJ), era o alvo principal da Operação Firs Mile, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, recorreu ao X para atacar o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) a quem chamou de “frouxo”, para quem a entrada da Polícia Federal nos gabinetes de parlamentares investigados é “falta de autoridade do Congresso Nacional.”

Ainda segundo Valdemar Costa Neto, “Rodrigo Pacheco deveria reagir e tomar providências.”

VALDEMAR, O PASSADOR DE PANO

Pacheco reagiu. Reagiu por meio de nota, e, mesmo sem citar o nome do presidente do PL, chamou dValdemar Costa Neto de ‘passapanista’ quando “defende publicamente impeachment de ministro do STF”.

“Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF”.

O presidente do Senado Federal disse que “nos bastidores” o presidente do PL ilude “seus adeptos. “E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas, nos bastidores, passa pano quando trata do tema.

PENSE NISSO!

Conflito de interesse? Ao que parece, sim!

A montadora chinesa BYD emprestou um carro elétrico ao presidente Lula da Silva (PT) e à primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, “exclusivamente para conhecimento do produto. Em janeiro de 2025, o veículo deve ser devolvido “da forma como recebeu”.

A multinacional BYD assumiu o parque fabril da Ford, em Camaçari (BA), e a expectativa é de que em dois anos, comece a produzir as primeiras unidades em solo baiano.

Pelo que entendo de ética, e aceito correções, o presidente da República não deveria receber a benesse dos chineses. E você, o que acha?

Pense nisso!