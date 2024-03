Defesa diz que sem teto, preso injustamente pelo STF, comeu marmita podre na cadeia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

INDENIZAÇÃO PARA SEM TETO

A advogada Tanieli Telles, que atua na defesa de Geraldo Filipe, morador de rua de Brasília preso, indevidamente por 320 dias nos episódios do 8 de janeiro de 2023 disse que seu cliente “merece ser indenizado” pelo Estado “por toda dor, angústia e violações de direitos cometidos contra ele”. Em conversa com a coluna, Tanieli Telles disse que “a absolvição de Geraldo Filipe demonstra todos os abusos, arbitrariedades, violações de direitos humanos, violações de direitos fundamentais cometidos por parte da Procuradoria-Geral da República(PGR) e o Supremo Tribunal Federal (STF) contra todos os presos” daquele episódio. A advogada reclama, ainda que “milhares de pessoas foram presas sem qualquer individualização, imputados a todas denuncias genéricas, sem individualização de condutas, o devido processo legal nunca foi respeitado, as defesas foram caladas, nunca fomos ouvidos!”

COMIDA PODRE

A coluna apurou, também, que um dos motivos do pedido de reparação a ser feito pela defesa de Geraldo Filipe leva em consideração que o sem teto passou “11 meses de privação em um presídio de segurança máxima, passou fome, comeu comida podre, com larvas, com pedaço de plástico, foi encontrado pedaço de rato na marmita”, como contou Tanieli Telles.

SEGURANÇA PARA RUEDA

Um petição do Supremo Tribunal Federal (STF) quer que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre suposta ameaça de morte que teria sido feita pelo deputado federal Luciano Bivar (União Brasil-PE) contra o advogado Antonio Rueda, recém eleito presidente nacional do União Brasil. O trecho que motivou a notícia crime contra o deputado pernambucano é quando Bivar diz a Rueda que sabe onde a filha do ex-amigo mora. O processo corre sob segredo de Justiça.

É PARA CASSAR

A líder do Psol na Câmara dos Deputados, Erika Hilton (SP) confirmou que o partido entrará, na segunda-feira (18), com representação junto ao Conselho de Ética contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP) por falas consideras extremamente graves e [que] atentam contra a ordem jurídica e social fixada pela Constituição Federal”. Em depoimento à Polícia Federal, o tenente-brigadeiro do ar, Carlos Almeida Baptista Júnior, disse que foi procurado pela deputada para que desse apoio ao então presidente Jair Bolsonaro (PL) para dar andamento ao golpe de Estado.

FRASE DO LIVRO

“… quando uma mulher vai embora, não há ser humano nem divino que a detenha” Gabriel García Márquez (1927-2014), no livro “Em Agosto nos Vemos.”



PENSE NISSO!

O presidente Lula da Silva (PT) precisa sair mais da borda infinita da piscina do Palácio da Alvorada e sentir cheiro e clamores populares.

No meio da semana, o petista esteve em Serra do Salitre (MG) e, ainda que tímidas, ouviu vaias à sua gestão.

Agora, em Porto Alegre (RS) abriu a caixa de ferramenta onde estão os apetrechos da realidade e reconheceu que seu governo não é lá essa “rainha da cocada preta”.

"Tenho consciência que não estou cumprindo o que prometi.”

Lula precisa tomar um chá de Brasil para desopilar da Brasília que só lhe paparica.

Pense nisso!