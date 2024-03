10 anos da Lava Jato. A operação que desmantelou um sofisticado esquema de corrupção

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

MINISTRA SE EMOCIONA

A primeira reunião ministerial do ano, em meio à baixa popularidade do presidente Lula da Silva (PT), foi marcada por puxões de orelhas, advertências e um leve constrangimento. Lula deixou claro à equipe que não quer saber de novidade, “que a prioridade é executar o que já está programado.”

OLHO DO ‘CENTRÃO’

Em determinado momento da reunião, enquanto reclamava que a comunicação “não tem mostrado” o que está sendo feito “pelo nosso governo tão corajoso”, a ministra Nísia Trindade chegou a embargar a voz quando a cobrança chegou ao Ministério da Saúde. A pasta é o sonho de consumo do “centrão”.

OTIMISMO EM GOTAS

Conhecedor do livro “Otimismo em Gotas,” (R. O. Dantas), Lula chegou a reclamar da “mídia pessimista” e chamou o antecessor Jair Bolsonaro (PL) de “covardão.” O presidente disse que o Brasil “correu sério risco de ter um golpe” e que a “aventura” somente não se concretizou “porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente [Bolsonaro], mas também porque o presidente é um covardão”. Disse.

ADVOGADO DE DEFESA

As declarações de Lula, chamando Bolsonaro de “covardão”, foram um bálsamo para a defesa do ex-presidente, que considerou “desespero completo” do petista. O advogado Fábio Wajngarten disse que o atual governo “derrete velozmente” e que o “desespero completo com o melhor momento da direita coincidindo com o pior momento da esquerda”. Segundo o ex-secretário de comunicação do governo bolsonarista, “é ladeira abaixo”.

ELMAR, O FAVORITO

A portas fechadas, Lula cobrou da Articulação Política (Alexandre Padilha) e do líder do governo na Câmara, mais informações do andamento ”da eleição para substituir [Arthur] Lira (PP-AL), na presidência da Câmara”. Se o Planalto está na torcida pelo nome do deputado Antônio Brito (PSD-BA), Elmar Nascimento (PL-BA) é o favorito no “centrão”.

TÃO PERTO

Dos quatros ministros pernambucanos, que integram o governo Lula 3.0, José Múcio Monteiro, da Defesa, foi o que sentou-se mais próximo. Era o segundo, à esquerda do presidente. A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, estava na segunda fila.

TÃO LONGE

Silvio Costa Filho, Portos e Aeroportos, era o quinto, também à esquerda; Luciana Santos, Ciência e Tecnologia, em 10º, à direita de Lula; e, André de Paula, Pesca e Aquicultura, em 16º, à direita presidencial.

UM JANTAR DE 20 CONTOS

Nas comemorações dos 44 anos do PT, o presidente Lula e a primeira-dama serão os destaques de um jantar com ingressos de adesão que poderão chegar a R$ 20 mil. Mas tem também ingressos que variam de R$ 350 a R$ 5 mil. Um petista que comprou um ingresso intermediário sabe que vai ver o casal “meio que de longe! Mas imagine quem pagar R$ 350?”, só de binóculo.

PENSE NISSO

De Carlos Fernando, ex-procurador que integrou a força-tarefa da operação Lava Jato, quando soube das declarações do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal

- Os inimigos da Lava Jato estão em todas as partes. Na sociedade, na política, na imprensa. A opinião do ministro [Gilmar Marques] não me interessa. Para mim só valem as opiniões das pessoas de bem.

Na avaliação do Gilmar Mendes, “a Lava Jato fez um mal enorme às instituições”, segundo ele, a operação “terminou como uma verdadeira organização criminosa.”

Para você saber, pois não é que tudo de resume à uma preposição essencial, no caso “com” ou um advérbio de modo: “como”.

Na opinião do ministro do STF, a Lava Jato poder-se-ia ser comparada “com” uma organização criminosa.

Eu já penso diferente: a Lava Jato terminou “com” [a] organização criminosa incrustada na política, nas empresas e em alguns setores do Judiciário.

Pense nisso!