PT cumprimenta Putin pela reeleição e diz que vão trabalhar juntos "rumo a um mundo mais justo"

PT E PUTIN, TUDO A VER

“Às vezes, são as pessoas que ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar.” Alan Turing.

Só que com o PT tudo é absolutamente possível. O secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira, saudou as eleições do presidente Vladimir Putin, na Rússia, dizendo que o Partido dos Trabalhadores “parabeniza o Partido Rússia Unida pelas eleições presidenciais e pela vitória do presidente Putin” e ressaltando que as eleições contaram “com uma participação impressionante de mais de 87 milhões de eleitores, representando 77% do eleitorado do país, esse feito histórico ressalta a importância do voto voluntário na Rússia”. Como se não bastasse, o PT conclui a nota ressaltando “o compromisso em fortalecer nossos laços de parceria e amizade, trabalhando juntos rumo a um mundo mais justo, multilateral e plural”. Alguém surpreso?

KNOW-HOW

O “educado” diálogo se deu na tribuna da Câmara, nesta terça-feira (19). De um lado, estava o deputado Rogério Correia (PT-MG) que decidiu atacar o governo Jair Bolsonaro (PL) pelo “desgoverno em um campo tão essencial” referindo-se à educação.

- Veja quanta diferença. Nós estamos com um ministro [Camilo Santana] que já completou um ano, está indo para o segundo. No governo Bolsonaro, foram vários os ministros. Foi saindo um depois do outro. Um tinha roubo de Bíblia, o outro tinha propaganda em Bíblia, o outro tinha arma não sei onde. Em vez de escola armada, nós estamos vendo os institutos federais (…) Estamos no aguardo desta prisão do inelegível [Bolsonaro].

Do outro, o afiadíssimo Messias Donato (Republicanos-ES) que quer “aprender” com os petistas, algumas “práticas” de atenção a quem encontra-se preso, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro venha a ser condenado à prisão.

“Agorinha há pouco um parlamentar da extrema esquerda estava falando qual será a receita, caso Bolsonaro seja condenado, para visitá-lo na prisão. Mas aí nós vamos pegar com ele a receita, porque quem já esteve preso é o descondenado Lula. Esteve preso, ficou lá, e queremos aprender com eles como eles faziam para levar cigarro e demais coisas para o descondenado”.

INOCENTE ÚTIL

O presidente da Comissão de Segurança Pública, Alberto Fraga (PL-DF), reconhece que “não tem nem como cobrar” do ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, pela responsabilidade da fuga de dois presidiários de um presídio de segurança máxima, em Mossoró (RN).

“Veja, o governo já gastou mais de R$ 800 mil só com a Força Nacional. É claro que a gente sabe que o ministro vai dizer que recém tinha tomado posse, mas a situação deveria ser tratada como uma política de governo. O que o governo Lula está fazendo nos presídios? Ninguém sabe”, ressaltou. Lewandowski é esperado na comissão da Câmara nas próximas semanas.

A conversa de Fraga com a coluna se deu momentos antes da fuga de Arlan Cotrim dos Santos que escapou do Centro de Detenção Provisória, na Papuda, em Brasília, outro presídio de segurança máxima. Mais uma fuga.



MICARETA DE RAMOS

A Comissão de Direitos Humanos vota requerimento questionando o prefeito de Tucano (BA), Ricardo Maia (PSD), cobrando explicação para uma autorização que foi dada pela prefeitura para realização de uma micareta, durante a Semana Santa. “Jesus vai entrar na cidade, no centro, tudo fechado, cheio de caco de vidro, cheio de porcaria na rua. É dessa forma que Jesus vai ser acolhido?”, questiona o pároco local, em uma alusão à micareta, marcada para o Domingo de Ramos, quando a Igreja Católica celebra a entrada de Cristo, em Jerusalém.

PENSE NISSO

Quem nunca se emocionou com a chegada do carteiro na porta de casa?

Vanusa (1947-2020) que o diga:

“Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou.

Com uma carta na mão.”

Mas, e o outro lado? E o lado dos carteiros?

Venho acompanhando o caso de Pablo de Oliveira, carteiro que já foi assaltado nove vezes. Ele trabalha na Baixada Fluminense (RJ) e o processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Em decorrência dessa violência, Pablo de Oliveira “desenvolveu síndromes de estresse pós-traumático e de ansiedade generalizada.”

O carteiro vai receber uma indenização de R$ 80 mil. No seu voto, o ministro Maurício Godinho Delgado escreveu que “[a ECT] falhou quanto à presença de mecanismos de proteção, que pudessem resguardar a segurança do obreiro".

A vida de carteiro nem sempre é o romantismo estampado no selo da correspondência.

Pense nisso!