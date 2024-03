Câmara derrota governo e põe fim à saidinha de presos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mas muitos deputados se esconderam no biombo do voto por aclamação para não deixar sua digital

ERA UMA VEZ…

…Por aclamação a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que coloca um ponto final nas saídas temporárias de presos em datas comemorativas. O texto do fim das saidinhas foi votado por aclamação - o que significa dizer que o parlamentar não precisou expor o seu voto, “até por se tratar de um projeto polêmico, é sempre importante seguir a orientação do partido”, como disse o deputado Fernando Monteiro (PP-PE).

A proposta determina que a saidinha somente será garantida a quem estiver cursando supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior - desde que faça na cadeia o dever de casa. Fica aprovada, também, a obrigatoriedade de realização do exame criminológico, prerrequisito para quem estiver sendo submetido à progressão de regime. Agora, o projeto vai ao Palácio do Planalto para que o presidente Lula da Silva (PT) dê a palavra final. “Mas já antecipo. Se o presidente Lula vetar, nós vamos nos organizar e derrubar o veto dele”, disse o deputado Coronel Meira (PL-PE).

O VETO É CERTO

O líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE) evitou cravar a informação de que o presidente Lula vai vetar o projeto, mas durante reunião de lideranças governistas, Guimarães reconheceu que “a medida é extrema”, que “não faz sentido tratar todos os presos como se fossem incorrigíveis e a ressocialização é a meta de qualquer governo que tenha a preocupação com os direitos humanos”.

SOFÁ DA SALA

Não se falou em outro assunto, no cafezinho da Câmara dos Deputados. Parlamentares estavam apreensivos em saber onde estavam os móveis dados como “desaparecidos” no início do governo Lula e que agora foram “encontrados”. “Pense comigo, o Planalto poderia ter encontrado outra justificativa para gastar o quanto gastou. Ninguém ‘perde’ 261 móveis”, adverte o líder da oposição, Carlos Jordy (PL-RJ)

BIVAR ESTÁ FORA

A maioria dos integrantes da Comissão Executiva Nacional do União Brasil - 11 x 5 - votou pelo afastamento do deputado Luciano Bivar (PE). Ele agora terá cinco dias para apresentar argumentos contrários. A decisão desta quarta-feira (20) fortalece a tese de expulsão de Bivar. Caso isso ocorra , ele perderá a cadeira de primeiro-secretário da Câmara.

ESTUPRO NUNCA MAIS

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já tem maioria de votos (9 x 2) para homologar a sentença de condenação do ex-jogador Robinho, condenado na Itália a nove anos de prisão por crime de estupro coletivo. Os ministros decidiram, também que o ex-atleta do Milan deverá cumprir a pena imediatamente.

¡HASTA LA VISTA!

O presidente da Comissão Mista sobre Migrações, Túlio Gadêlha (Rede Sustentabilidade-PE) vai ao embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, para cobrar explicações dos motivos que levaram o país vizinho a barrar a entrada de brasileiros no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires. “Nós vamos buscar agir junto com o governo federal para resolver esse impasse com diálogo. Não dá para deixar que um critério com ar discriminatório permaneça”.

PENSE NISSO

Caiu bem para o currículo de muitos deputados que não quiseram antecipar como votariam no projeto que põe um ponto final nas saidinhas em datas festivas.

O voto por aclamação, em um projeto que não é consenso, só fortalece aqueles que evitam colocar a digital e dizer que é contra ou a favor que os presos bem comportados tenham direitos a passar datas especiais com a família e os amigos.

Quando o presidente da Câmara dos Deputado, Arthur Lira (PP-AL) disse que havia acordado para que não ocorresse votação nominal, quando o deputado diz se vota contra ou a favor, a maioria respirou aliviada.

Ufa!

Pense nisso!Ro