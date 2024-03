Lula recorre a marqueteiro da campanha para estancar queda de popularidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

AGORA VAI

O presidente Lula da Silva (PT) disse a interlocutores que está “perdendo a paciência” quando não ver “as boas ações do governo estampadas nas manchetes dos jornais. É só paulada,” queixou-se o petista.

Para ajudar na empreitada, Lula convocou o publicitário Sidônio Palmeira, que empacotou o candidato do PT, em 2022. Marcos Coimbra, presidente do Instituto Vox Populi, também foi chamado. Algum sinal dessa mudança já está sendo percebido. Um dia, o presidente usa uniforme do Corinthians e passeai pelos gramados do Palácio da Alvorada, fingindo um cooper; no outro, o presidente pega ração de peixe e vai alimentar as carpas no palácio da Alvorada.

O CHEIROSINHO

“Uma suave fragrância e uma duradoura sensação de bem-estar.” A avaliação do perfume “Bolsonaro” é da deputada Carla Zambelli (PL-SP), uma das primeiras consumidoras a receber o produto que custa R$ 197, em uma loja virtual.

FALANDO SOZINHO

Atrasado como sempre, o presidente Lula acabou causando “uma sensação de abandono” no ministro Mauro Macêdo, da Secretaria Geral da Presidência. Nesta quinta-feira (21), a comitiva saiu do Planalto, atravessou os 50km que separam o centro de Brasília com a Ceilândia para abrir o Plano Juventude Negra Viva. Lula chegou, brincou, falou, tirou centenas de fotos… Quando chegou a vez do ministro falar com a juventude, o salão estava praticamente vazio. “A moçada precisou pegar os ônibus fretados”.

RAPADURA É DOCE…

… Cansada de pedir a palavra, durante a reunião de líderes, a deputada Soraya Santos (PL-RJ) virou-se para o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e, sem pestanejar, sapecou essa: “presidente, o senhor é igualzinho uma rapadura. É doce, mas é duro”, sorrisos amarelos em torno da mesa.

O DERRADEIRO APAGUE A LUZ

O PSDB que já foi uma das mais importantes legendas no Congresso Nacional, e que na atual legislatura começou 2023 com quatro senadores agora vai ficar somente com um, Plínio Valério (AM). No ano passado, o partido deixou de ocupar um lugar na Mesa Diretora da Casa, perdeu o direito de ter um líder, foi desalojado de importante e vistosas salas. O tucanato no Senado está à míngua.

POLÍTICA PARA AS MULHERES

Um grupo de parlamentares está juntando todos os projetos na Câmara dos Deputados que tenham por objetivo fortalecer “a política do cuidado envolvendo mulheres”. Segundo a coordenadora dos trabalhos, deputada Iza Arruda (MDB-PE), “A ideia é promover a igualdade garantindo que as mulheres tenham acesso igualitário a recursos, oportunidades e serviços de cuidado, e que seu trabalho de cuidado seja reconhecido e valorizado na sociedade”.

JOGANDO PARA A PLATEIA

Na noite da quarta-feira (20), o governo orientou a bancada que deixasse rolar a votação do projeto acabando com a saídinha de presos, “depois o presidente [Lula] estuda se veta ou não”, disse o líder, José Guimarães. No dia seguinte, Lula criticou a justiça da Espanha por conceder liberdade provisória ao ex-jogador Daniel Alves, acusado de estupro. “Com o dinheiro que o Daniel Alves tem, o dinheiro que alguém possa emprestar para ele, não pode comprar a ofensa que um homem faz a uma mulher praticando estupro”, disse Lula.

PENSE NISSO!

Lula da Silva, então candidato à Presidência da República, sobre centenas de decisões do presidente Jair Bolsonaro (PL) colocando em sigilo até mesmo visitas dos filhos ao Palácio do Planalto.

- Quem não tem o que temer não tem por que esconder nada.

Lula assumiu e mandou a Advocacia Geral da União derrubar os decretos de sigilos assinados por Bolsonaro.

Lula da Silva presidente da República, 446 dias de mandato coloca sob sigilo 1.339 pedidos de informações que tratam da agenda da primeira-dama, Rosângela da Silva; a comunicações do Ministério das Relações Exteriores com o governo da Itália sobre oex-jogador Robinho, condenado na Itália por estupro e preso nesta quinta-feira, entre outros.

Entre outro fatores, Lula e Bolsonaro adoram esconder traquinagem debaixo do tapete por 100 anos.

Pense nisso!