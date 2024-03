Mauro Cid vai ao Supremo, presta depoimento e desmaia ao receber voz de prisão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

UM OFICIAL…

A primeira reação do tenente-coronel Mauro Cid, após receber voz de prisão, ainda dentro do Supremo Tribunal Federal (STF), foi ter um piripaque. Logo recebeu atendimento médico. E, em seguida recuperou os sentidos e chegou caminhando ao veículo que o conduziu ao Instituto Médico Legal onde passou por exame de corpo de delito. Da sede da Polícia Civil foi direto à Polícia do Exército, distante 1km de onde estava o acampamento povoado por bolsonaristas que invadiram as sedes do Congresso Nacional, do STF e do Palácio do Planalto, em 8 de janeiro de 2023.



… EM SEU LABIRINTO

A vaga informação da Polícia Federal diz que Mauro Cid foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, “por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à Justiça”. Moraes tinha imposto a Cid ao menos sete medidas cautelares. O novo depoimento foi motivado por gravações reveladas pela Veja em que Mauro Cid acusa a Polícia Federal e Alexandre de Moraes de terem cometido irregularidades na delação premiada que ele firmou com a Justiça.

NÃO É COMIGO

Alvoroço total na sede do Partido Liberal (PL). O seu presidente de honra, Jair Bolsonaro, mandou aliados fazerem chegar “inquietações” aos atentos ouvidos de ministros do STF. A mensagem cifrada era para deixar claro que o ex-presidente não tem nada a ver com o vazamento de áudios com críticas do seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid ao ministro Alexandre de Moraes e à Polícia Federal. Será? Há quem pense diferente.

APERTA O PASSO!

A deputada Dani Cunha (União Brasil-RJ), relatora do projeto da Lei de Falência, já estava na tribuna havia 35 minutos, lendo um extenso relatório, quando foi interrompida pelo deputado José Nelton (Republicanos-GO).

- Vamos, deputada. Vamos concluir a leitura do relatório. Hoje é quinta-feira.

Dani Cunha, com a paciência que o pai, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha lhe deu, parou, olhou para o plenário quase vazio e disse: “Calma, amigo. Tenha calma que vou ler meu relatório todo”, enquanto arrumava o calhamaço de papel no púlpito. “Tamo junto”, e seguiu lendo por mais 20 minutos. A sessão foi suspensa. Semana que vem, Dani terá mais meia-hora na tribuna para concluir sua leitura.

VODUM

Júlia Zanatta (PL-SC) é uma deputada que sempre é vista trajando vestes que lembram as mulheres da Bavária. Ela anda de um lado a outro da Câmara com uma tiara de flores na cabeça e um grito de guerra contra qualquer projeto relacionado a diretos e garantias. “Isso é coisa de comunismo”, repete sem pestanejar os cílios de tão longos que parecem postiços, cobrindo seus olhos castanhos claros.

Agora, a parlamentar que já pousou de fuzil na mão vestindo uma camiseta com a frase “come and take it”, algo como venha pegar, está com novo empreendimento. Ela faz propaganda de uma bonequinha “espanta comunista”. É a cara de deputada.

CAFÉ ORGÂNICO E TEMPERO

Café orgânico e Ver-o-Peso, mercado considerado um dos mais antigos do Brasil, onde os paraenses expõem seus produtos e iguarias, são duas exigências feitas pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que chega ao país neste terça-feira (26). Aliás, talvez Macron nem saiba, mas foi graças a uma noite de amor do alferes brasileiro Francisco de Melo Palheta (1670-1750) com a madame Dorviliers, primeira-dama da Guiana Francesa, que o café chegou clandestinamente ao Brasil, em 1727.

PENSE NISSO!

Um filho de um amigo, que hoje joga no time de base do Talleres, de Córdoba, na Argentina, era tão fã de Daniel Alves que cada vez que o baiano de Juazeiro mudava a cor do cabelo, D [não vou publicar o nome porque o “pibe” ainda não chegou à maioridade] corria na “peluqueria” mais próxima.

Quando leu a primeira notícia de um suposto estupro cometido por Daniel Alves, D entrou em depressão. Passou mal. Veio a condenação e ele me manda uma singela mensagem:

- “¡Que los parió, tio!”

Aí eu me pergunto: quantas crianças não estão decepcionadas com as atitudes de seus ídolos? Mas boa parte dos times só está preocupada com o rótulo “clube formador”. Até porque formar cidadão vai além das quatro linhas.

Pense nisso!