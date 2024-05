Governo e Congresso em pé de guerra por causa da desoneração da folha de pagamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

COMPANHEIRO PUTIN

Tudo bem? Por aqui, a gente segue enganando o país. Agora, mesmo, achei um jeito de colocar essas nossas mal traçadas linhas debaixo de rigoroso sigilo.

Quando eu estava na oposição, critiquei muito o Bolsonaro, mas agora eu descobri que ele estava certo. É melhor tudo por debaixo do tapete. Arrisco até mandar uma saudações em russo. "Obnimayu, priyatel'! Tvoya podruga Lula.

INSUSTENTÁVEL!

Se a Câmara dos Deputados encontra resistência entre os parlamentares para dar andamento no projeto de lei dos aplicativos, no governo, o secretário do Regime Geral da Previdência Social, Adroaldo Portal, afirmou que a iniciativa “não se sustenta” e que está causando “inquietação” quanto aos impactos para a sustentabilidade.

“O Estado brasileiro, ao propor este texto, está assumindo o ônus de uma necessidade de financiamento da Previdência. Resumidamente, o Estado assume um buraco”, alertou.

VAI BEM!

Para o relator do projeto, deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE), a expectativa é de um “parecer harmonioso” para que o país possa ter “uma legislação justa, dando condições dignas aos trabalhadores”.

Segundo Coutinho, “o governo mostrou-se aberto à negociação do projeto encaminhado a essa Casa, que será tema de novas conversas.”

DE MAL A PIOR

Se as pontes estavam “deterioradas,” entre o Palácio do Planalto e a articulação política, a ponto de ter sido uma semana cheia de entreveros, agora é que e caldo entornou mesmo, e “vai ser difícil voltar à prumada”, como disse o senador Efraim Filho (União Brasil-PB), relator do projeto da desoneração da folha de pagamento.

“É importante considerar que a decisão do ministro Cristiano Zanin [Supremo Tribunal Federal] que derrubou a desoneração da folha de pagamento” de 17 setores da economia tem que ser contestada.

“A decisão do Congresso Nacional é a mais acertada e vamos tentar demonstrar isso do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político”, disse Efraim.

O ministro Luiz Fux pediu vista para analisar o tema em plenário, quando o placar estava 5 x 0 para manter a liminar de Cristiano Zanin.

CRIMES CONTRA MULHERES

Lei Maria da Penha, crimes sexuais, feminicídio e violência política de gênero, da Editora Mizuno, é a dica da coluna para este fim de semana.

Uma das autoras do livro, a jornalista Iara Lemos, considera “muito difícil falarmos em violência contra as mulheres, em todos os aspectos”. Vítima de violência psicológica e financeira, a jornalista diz que não se dava conta do processo violento. “Passado o impacto percebi que eram formas de violência, daquelas que não deixam marcas físicas, mas são capazes de abrir feridas”, conta.





Capa do livro 'Crimes contra mulheres' - REPRODUÇÃO

PENSE NISSO!

O governo federal terá de apresentar uma criativa justificativa por ter judicializado a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores importantes da economia.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi quem “costurou” a ação, junto à Advocacia-Geral da União. Até aqui, cinco dos 11 ministros já votaram a favor do governo.

É que além da decisão judicial, há um embate político e, certamente, desgaste das lideranças na Câmara, no Senado e no Congresso Nacional.

Mas, como diz um ditado costumeiramente escutado nos corredores do Legislativo: “se o governo tem bala na agulha que aguente as consequências”, porque certamente, os parlamentares retornarão a Brasília enfurecidos.

Pense nisso!