Clima em Brasília é de rusgas e fagulhas. Planalto e Congresso em pé de guerra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

PÓLVORA ALHEIA

O governo do presidente Lula da Silva (PT) tem feito do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) sua referência quando o assunto são obras em andamento. Aí o presidente pega a comitiva dele, vai na obra, coloca uma placa, tira foto, faz discursos, mas o dinheiro… bem, “o dinheiro terá de partir de emendas parlamentares, para que possam ser viabilizadas,” conforme disse no Senado, o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

É como diz o poeta baiano, Tom Zé, o governo Lula é “parecido sempre com um machado. Que fere o sândalo e ainda quer sair perfumado.”

DALE, PACHECO!

Na disputa com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e uma das múltiplas alas do Partido dos Trabalhadores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), levou a melhor e seu afilhado, Antônio Gonçalves, foi o indicado pelo presidente Lula para uma das cadeiras no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Uma fonte do Palácio do Planalto considerou que o “afilhado” de Lira era muito polêmico. Adriano Costa Avelino chegou a recomendar a “guilhotina” como “punição” tanto para a então presidente Dilma Rousseff como para Lula “e seus apoiadores. Mas antes tem que cortar a língua para pararem de latir”, escreveu o advogado trabalhista. Antônio Gonçalves ainda será sabatinado no Senado Federal.

COISA DE AMADOR

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considerou “precipitada” a judicialização por parte do Palácio do Planalto que recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar o desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até 2030.

“No momento em que se esgotam as negociações políticas, a judicialização é legítima a todos os Poderes. Mas, enquanto se está tendo diálogo, levar à Justiça foi um erro primário, na minha opinião”, disse Pacheco.

O OUTRO LADO

Já o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), tem dito à boca miúda que Pacheco “se move” de forma “pendular”, e que a alternativa de judicializar a questão “era a saída mais acertada”. O julgamento está 5 x 0 a favor do governo. o ministro Luiz Fux pediu vista e a votação virtual foi suspensa.

“O governo está disposto a negociar [a desoneração], mas o assunto é inconstitucional. O governo quer negociar e já está negociando com as entidades representativas dos municípios. Essa é uma demanda que é suprapartidária”, antecipou Wagner.

TRANSNORDESTINA NOS TRILHOS

Edital do Ministério dos Transportes coloca em marcha o sonho pernambucano de ver sair do papel o trecho da Transnordestina que vai de Salgueiro ao Porto de Suape.

Os 520km serão construídos com recursos da governo federal e devem investir, inicialmente, cerca de R$ 450 milhões.

DEPUTADO PRESO, MAS COM SALÁRIO

Acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes, o deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) continua recebendo salários e dando despesas ao país como se nada tivesse acontecido.

No portal da Câmara dos Deputados consta o pagamento de R$ 44.008,52 de vencimentos brutos ao parlamentar, além de R$ 170 mil com despesas de gabinete. A coluna questionou a 1ªsecretaria da Câmara. Ainda não houve resposta.

PASSAGEIROS COM AUTISMO

O ministro Silvio Costa Filho, Portos e Aeroportos, e a deputada Iza Arruda (MDB-PE) assinaram o Plano de Ação para Acolhimento de Passageiros com Transtorno do Espectro Autista.

Segundo a deputada, “serão implementadas estratégicas para melhorar o atendimento desses passageiros.” Silvio Costa Filho assegurou que serão realizadas campanhas educativas e, nos aeroportos, ocorrerá “a criação de espaços adequados para pessoas com autismo”.

APELO DE ÚLTIMA HORA

Ontem à noite, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), fez um apelo dramático ao presidente Lula para que envie o quanto antes “todo o apoio aéreo possível” para o estado. “Precisamos resgatar já, centenas de pessoas em dezenas de municípios que estão em situação de emergência pelas chuvas intensas já ocorridas e que vão continuar nos próximos dias.”

PENSE NISSO!

Eu até considero importante o princípio de que até que se prove o contrário todos são inocentes. E isso vale, também, para o deputado Chiquinho Brazão.

Agora, o parlamentar está preso faz mais de um mês, já há representação no Conselho de Ética da Câmara, e o julgamento não anda. Esse é importante passo para se definir pela perda de mandato ou não.

Enquanto isso, a bancada do Rio de Janeiro está desfalcada, mas o contribuinte continua deixando o suor para arrecadar recursos que servirão para custear os vencimentos de Brazão e as despesas do seu gabinete.

Tinha que ser mais ágil, isso tudo.

Pense nisso!