Ato de 1º de Maio foi um fiasco. Lula culpa um dos seus ministros

Defesa mobiliza soldados para ajudarem no resgate a vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

DEFESA EM AÇÃO

Mais de 300 agentes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica passaram o feriado do 1º de Maio trabalhando para resgatar moradores de uma dezena de municípios do Rio Grande do Sul - Candelária, Eldorado do Sul, Lajeado, Montenegro, Nova Palma, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Tereza, São Gabriel, São Sebastião do Caí e Sinimbu — que foram atingidas pelas fortes enchentes na região.

De acordo com informações do Ministério da Defesa, “as atividades desempenhadas incluem o resgate de pessoas ilhadas, a distribuição de água, alimentos e donativos e o auxílio na recuperação da infraestrutura danificada. Os militares também atuam na montagem de barracas para triagem aos desabrigados e fornecimento de colchões”.

1º DE MAIO BEM VAZIO

Em São Paulo, o presidente Lula da Silva (PT) reclamou que o ato de comemoração ao Dia do Trabalho, organizado por centrais sindicais, foi “mal convocado” para justificar a falta de manifestantes nas ruas da capital paulista.

Se dirigindo ao secretário Geral da Presidência da República, ministro Márcio Macêdo, Lula não escondeu a decepção com a pequena quantidade de trabalhadores no ato nem com o fiasco da mobilização que seu nome consegui atingir.

“Vocês sabem que ontem eu conversei com ele [Márcio Macêdo] sobre esse ato e disse para ele: Ô Márcio, o ato está mal convocado. O ato está mal convocado, nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar, mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1.000, com milhão, mas também se for necessário eu falo apenas com a senhora que está ali na minha frente”, afirmouLula.

PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

O diretório estadual do MDB em São Paulo divulgou nota informando que vai acionar a Justiça Eleitoral contra o presidente Lula e o deputado federal Guilherme Bolos (Psol-SP) “por propaganda eleitoral antecipada”.

“Ele está enfrentando três adversários e por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo, cada pessoa que votou o Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, dizem votar no Boulos para prefeito de São Paulo”, disse Lula. O vídeo foi apagado das redes sociais do governo.

CALCULANDO O PREJUÍZO

O Partido Liberal voltou a fazer os cálculos e mediu os resultados dos investimentos e a conclusão é de que o casal Bolsonaro está custando muito ao partido e o retorno não tem sido satisfatório.

Juntos, Jair Bolsonaro e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, recebem do partido R$ 82 mil. Ele como presidente honra do PL. Ela como presidente do PL Mulher.

SUPERFEDERAÇÃO DE EVANGÉLICOS E DO AGRO

A cadeira onde senta-se o presidente da Câmara dos Deputados, o segundo na linha sucessório - atrás apenas do vice-presidente - está sendo cobiçada por três influentes líderes: Antônio Brito (PSD-BA), Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Marcos Pereira (Republicanos-SP). PL com 95 deputados e PT com 69, os dois maiores partidos não têm candidatos.

Marcos Pereira é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Antônio Brito tem tido que recebeu o aval do Palácio do Planalto para colocar o rótulo de apoio do governo, enquanto que Elmar Nascimento não desgruda de lideranças do agronegócio. As eleições estão marcadas para fevereiro de 2025.

PENSE NISSO!

Senhoras e senhores, o 1º de Maio “folpou” e certamente boa parte dos organizadores nem sabe do que estamos falando, o que não deixa de ser interessante.

Analise comigo: numa bela quarta-feira de sol, um calor de rachar o moleira, você acha, mesmo, que o trabalhador vai deixar o conforto do lar, a cervejinha e a picanha? Claro que não.

Os discursos são mentirosos, as informações superestimadas e as promessas, certamente, não são para serem cumpridas. Como a do presidente Lula que tinha garantido isenção de imposto de renda para quem ganhasse até R$ 5 mil. Até agora não veio. “Continua de pé”, voltou a prometer.

Se os caras que mandam no país não se deram conta que estão falando sozinhos ou para seus próprios e cada vez mais reduzidos guetos, essa gente tem projeto de futuro para o país?

Pense nisso!