Depois de muitas críticas e um desnecessário desgaste, governo adia provas de concurso unificado

DESGASTE DESNECESSÁRIO

Desde a tarde da quinta-feira (2), que o governo vem quebrando cabeça com os apelos de pessoas inscritas no Concurso Público Nacional Unificado, no Estado do Rio Grande do Sul, que em função as enchentes, vinha pedido o adiamento das provas.

O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, levantou dúvidas jurídicas contra o adiamento e apresentou um hipotético gasto de R$ 50 milhões para adiar o certame.

Depois de muitas críticas nas redes sociais e da imprensa, o governo, que foi acusado até de ser insensível, deu meia volta e adiou as provas em todo o país. Bola fora!

NO RIO GRANDE, TCHÊ!

No estado, mais de 80 mil inscritos farão a prova, em “nova data de aplicação a ser divulgada oportunamente”, nas cidades de Bagé, Caxias do Sul, Farroupilha, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

MAIS QUE UM SAPATO BRILHOSO



Fernando Haddad é mais rodado que Roberto Campos Neto. O ministro da Fazenda é professor de ciência política na Universidade de São Paulo (USP). O presidente do Banco Central estudou na Universidade da Califórnia (Ucla), a mesma onde hoje confusos estudantes fazem protestos em favor da Palestina, enquanto fortalecem a narrativa que humaniza as atrocidades dos terroristas do Hamas. Campos Neto não tem nada a ver com isso, assim como Haddad, uma vez que seu partido (PT) tem uma dificuldade danada em reconhecer isso.

Mas voltando à reunião que tiveram nesta semana. O embate envolveu teóricos como o avô de Campos Neto - Roberto Campos (1917-2001), Adam Smith (1723-1790) até chegarem aos dias atuais. Campos Neto reclama que o Poder Executivo não corta gastos e que isso compromete a dívida pública. Haddad critica o Banco Central que não corta juros e que emperra o crescimento da economia. Mas em um ponto, ambos estavam afinados: os respectivos sapatos estavam brilhosos.

FIAT LUX

Para quem tinha em conta que o Brasil só importava o doce de leite do Uruguai - de longe um dos melhores do mundo - agora, em função das enchentes no Rio Grande do Sul, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) decidiu aumentar o “fluxo de importação de energia.”

O ONS programou a importação do Uruguai entre 120MW a 390MW, dependendo da hora. “Sendo suficiente para abastecer 381 mil consumidores residenciais”.

UM CAFÉ PARA LEVITAR

Testada e aprovada. Fiz a receita e estou recomendando para você se sentir como se estivesse de cara para o vento, voando de asa delta, andando a 80km [na velocidade da via] de motocicleta. Café com gengibre

Ingredientes:

uma xícara de 100ml de café [eu prefiro gelado];

uma colher de chá de gengibre ralado;

Uma xícara de 50ml de infusão de gengibre;

uma folha de hortelã;

Modo de preparo:

A infusão do gengibre é para umedecer o coador - de pano ou de papel, antes de passar o café. Dispense.

Depois de ter o coador umedecido com a infusão de gengibre, você vai passar o café. Acrescente uma folha de hortelã. Gelo a vontade!

Viaje!

PENSE NISSO!

Só quem já passou uma temporada atrás das grades, mesmo que seja em um quartel, sabe o que é acordar em um sábado ensolarado, pegar as três filhas; Gabriela, a mulher; o cachorro e saírem para um passeio nas largas calçadas da S.Q.N. [Superquadra norte] de Brasília.

É claro que em função da tornozeleira o oficial não vai querer sair de bermuda sarja pela rua, mas a calça mais folgada, a camiseta colada ao corpo e o cantar dos pássaros são a melodia de que precisa do tenente-coronel Mauro Cid.

- Conto tudo ou não conto nada, pensou!

Ou o “cogito, ergo sum” de René Descartes (1596-1650) pode ser ouvida da boca do tenente-coronel Mauro Cid, posto em liberdade por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Pense nisso!