Senador quer dinheiro do fundo eleitoral socorrendo atingidos pelas enchentes

Planalto dá como certa derrota do governo ao veto do projeto que impede saidinhas

QUEM TOPA?

Um senador do Rio Grande do Sul, Ireneu Orth (PP), apresentou projeto de lei autorizando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a transferir R$ 2,2 bilhões do fundo eleitoral para reconstrução do estado atingido pelas enchentes. Esse montante representa pouco mais de 45% do total do fundo.

“O remanejamento é uma medida de justiça e solidariedade, que busca redirecionar recursos para um estado que enfrenta um desafio humanitário sem precedentes,” justificou.

PRECISAVA DISSO?

O Supremo Tribunal Federal (STF) resolveu fazer uma homenagem de “brincadeirinha” ao “Dia de Star Wars”. “Venha para o lado do Supremo da Força”, dizia a postagem no “X”, acompanhada de uma fotomontagem com um sabre de luz. Os internautas aproveitaram a liberdade expressão para descer a lenha na postagem do STF.

“Vergonha alheia”, “não poder ser”, “se me falassem não acreditaria”, “O STF vai destinar quando do orçamento próprio para as vítimas do Rio Grande do Sul”, foram algumas das centenas de milhares de mensagens.

JOGANDO A TOALHA

O Palácio do Planalto dá como certa a derrota do governo no veto sobre o fim da saidinha de presos bem comportados, e não descarta judicialização.

Nas regras impostas pelos congressistas somente presos que estejam regularmente matriculados no ensino médio, em cursos profissionalizantes ou cursos superiores é que poderão deixar o presídio para assistir às aulas.

O governo quer manter o veto do presidente Lula da Silva (PT) e liberar a saidinha em datas importantes como Ano Novo, Dia das Mães, dos Pais, da Criança e no Natal.

O QUE FALTA PARA CRIME HEDIONDO

Em meio à tragédia que deixa aflita a população do Rio Grande do Sul, surgem notícias de saques - ainda que esporádicos - assaltos e desvio de donativos.

Que essa notícia não desmobilize as pessoas com o coração partido com o que acontece no por lá, mas aqui, no Congresso Nacional, algum parlamentar poderia propor modificar o Código de Processo Penal e tornar crime hediondo quem se aproveitasse de catástrofes para cometer crimes.

DIREITOS HUMANOS NO IRÃ

Relatório das Nações Unidas sobre violação de direitos humanos contra mulheres no Irã, ainda repercute no mundo, mas - ao que parece - não tocou o movimento feminino da esquerda global, embora a conclusão aponte para “crimes contra a humanidade”.

“Detenções ilegais, desaparecimentos, mortes” são alguns dos elementos anotados pela “Missão de Apuração de Fatos” do Conselho de Segurança da ONU. Ainda segundo o documento das Nações Unidas, algumas mulheres apontadas como integrantes do movimento “Mulher, Vida, Liberdade”, teriam sido duramente violentadas. Houve mortes, também.

BEM PIOR!

O que era “somente” uma pequena inflamação na perna, foi diagnosticado como erisipela e agora também tem a obstrução intestinal. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está passando por maus momentos.

Internado em Manaus (AM), Bolsonaro seria levado para um hospital especializado em Brasília. Mas na manhã desta segunda-feira (6), o ex-presidente apresentou “quadro complicado” de obstrução intestinal e foi orientado a ir direto a São Paulo, onde já é costumeiramente atendido pelo médico Antonio Macedo, que operou Bolsonaro quando o então candidato levou uma facada durante a campanha eleitoral.

PENSE NISSO!

Tomara que assim seja! O presidente Lula, integrantes do Congresso Nacional e membros do Poder Judiciário estão usando um chavão, como tal, bastante surrado: desburocratização.

Para liberar recursos, para fazer chegar mantimentos às famílias desalojadas, para celebrar acordos, aprovar e implementar projetos.

Que a catástrofe que atinge o Rio Grande do Sul sirva de exemplo para outras situações da mesma forma graves e que não tiveram a agilidade prometida pelas autoridades.

Pense nisso!