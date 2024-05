Ministra do governo Lula junta solidariedade aos gaúchos com um pedido de votos. Foi duramente criticada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SEM NOÇÃO

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, pegou carona na catástrofe do Rio Grande do Sul, que até o meio da tarde desta terça-feira (7), somava 95 mortes, para pedir que as pessoas votem “em quem atua em prol da vida das pessoas e do povo brasileiro”. Depois de uma enxurrada de críticas, a ministra apagou o comentário que tinha feito no “X”, antigo Twitter.

SEM NOÇÃO AO QUADRADO

Outro que esteve na mesma toada foi Luís Cláudio Lula da Silva, o filho mais novo do presidente da República. Pela manhã, Luís Cláudio “chupou” uma foto na internet, em que mostra Porto Alegre (RS) alagada e escreveu que “a má gestão do governador [Eduardo Leite (PSDB)] culminou nesse desastre”.

Mais tarde, “Lulinha” apagou o post e se retratou: “Nesse momento todos estão fazendo o possível e impossível para ajudar o RS, reforço a fala do governo: ’não é hora de procurar culpados’.

‘É BURRICE!

Em nota encaminhada à coluna, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo disse que o filho do presidente Lula da Silva (PT) fez uma mistura de “oportunismo político e burrice” e ainda afirmou que Luís Cláudio acabou prestando um “desserviço” ao povo gaúcho.

“O filho caçula do presidente da República misturou oportunismo político e burrice ao atacar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite […] É o DNA oportunista do PT ultrapassando gerações!” diz a nota do tucano

ENERGIA LIMPA

Debate na Câmara dos Deputados, na tarde desta quarta-feira (8), vai analisar os impactos do avanço da transição energética e a geração de empregos.

À coluna, o deputado Pedro Campos (PSB-PE), organizador do debate, reconhece a importância de ouvir as comunidades onde estão instaladas torres de energia eólica que, se por um lado geram renda, por outro obrigam os moradores e conviver com o barulho das hélices.

“É importante, também, considerar essa questão dos territórios. Tanto do ponto de vista do emprego e da renda, como também de convivência. A gente sabe que a energia solar, por vezes, leva o desmatamento da caatinga e o impacto da geração de energia eólica que leva a comunidade a conviver com o ruído”, lembra.

PANELA DE PRESSÃO

Ao defender a manutenção do veto do presidente Lula da Silva ao projeto das saidinhas, o senador Humberto Costa (PT-PE) espera “uma precaução maior” por parte das autoridades penitenciárias “principalmente nos primeiros dias caso essa medida [proibindo a saidinha] fique valendo, para que os presídios não se transformem em lugares violentos”

CONTRA ALGEMA

A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), considerou “uma ofensa” o uso de algemas sem “motivação.”

“É algo extremamente grave para ser utilizado e, portanto, tem que ter as condições excepcionais devidamente motivadas”, disse.

FORRÓ DE PÉ DE SERRA

O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), disse à Rádio Jornal que “quem for aos festejos juninos” na cidade “não vai se decepcionar”.

Segundo ele “se você for agora, nesses finais de semana, até o dia 1º de junho, temos o ’São João na Roça’ que é 100% de forró de pé de serra, e toda a grade nossa da festa de São João tem 80% de forró autêntico.”

PENSE NISSO!

As pessoas falam assim: “Ah, mas esse povo é muito sem noção”, ao se referirem aos comentários de Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial.

Ela é tão sem noção, mas tão sem prumo, que o Rio Grande do Sul está se desmoronando e ela vai enfiar um comentário político partidário naquilo que seria uma nota de solidariedade.

Depois, não teve a hombridade necessária de uma autoridade de primeiro escalão do governo, apagou e ficou por isso mesmo, nem para reconhecer que “pisou na bola”.

Sabe o que parece, que o ministra ainda está deslumbrada com as mordomias que cargo lhe oferece - e põe mordomia nisso - não se deu ao luxo de aprender a conviver com a liturgia do cargo e acontece um episódio lamentável como o que narrei acima.

Pense nisso!