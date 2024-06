Justiça Eleitoral está de olho no uso da "arrozbrás" para fins eleitoreiros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

LULA NA MARCHA

Distante da cúpula da Igreja Católica, que lhe deu apoio até chegar ao primeiro mandato [2003], o presidente Lula da Silva (PT) foi aconselhado pelo amigo dom Angélico Bernardino a não comparecer à Marcha por Jesus, manifestação com cunho político e justificativa religiosa, em São Paulo, nesta quinta-feira (30).

Em carta encaminhada por seu representante, o advogado-geral da União, Jorge Messias, Lula diz aos organizadores que o “compromisso” do governo é de “construir um país mais justo e inclusivo”.

MAS HÁ UM PORÉM

Se dom Angélico temia uma reação negativa por parte da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), assessores políticos do estavam receosos de que o presidente recebesse uma estrondosa vaia. Melhor não arriscar ser hostilizado.

QUADRILHA EM ‘STAND-BY’

Assim como em anos anteriores, Lula quer reunir os principais assessores e fazer uma festa junina com direito a forró de pé de serra, bolo de rolo e muito quentão.

Mas o clima na equipe de governo anda tão estremecido, tão borocoxô, que a festa está sendo organizada, mas os Silvas ainda não “bateram o martelo” sobre a quadrilha petista.

DIRETO AO ‘FRONT’

O governo brasileiro indicou o diplomata Rafael de Mello Vidal para a embaixada do Brasil em Kiev, na Ucrânia. Vidal recebeu o “agrément”, uma espécie de aval dado pelo presidente Volodymyr Zelensky. O próximo passo será uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado.

CHORANDO O GÁS DERRAMADO

… e os argentinos podem comer seus alfajores aliviados. O governo do Brasil decidiu dar socorro a Buenos Aires e destravou o fornecimento de gás natural da Petrobras para algumas províncias da Argentina. O país sofre com escassez do combustível.

ARROZBRÁS NAS ELEIÇÕES

Candidato a vereador ou a prefeito que usar a política do governo federal de vender arroz mais barato, será barrado pela Justiça Eleitoral. A recomendação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deve chegar nos próximos dias às instâncias locais e estaduais, é de que, como tal, o “arrozbrás” não poderá ser utilizado para pedir voto.

FESTA DO CAFÉ DE TAQUARITINGA

"Tradição que se celebra com o coração" é o tema do festival do Café Cultural da capital pernambucana do café. 11 a 14 de julho.

PENSE NISSO

O famigerado ponto facultativo só mostra que o Brasil está muito distante de ser um país onde quem paga seus impostos tem uma prestação de serviços à altura das alíquotas tributárias.

No seu artigo 11, § 2º, a Constituição Federal diz que “todas as religiões contam com a proteção estatal” embora fique determinado “o Estado laico no Brasil”.

Mas na prática a celebração de Corpus Christi, festejo eminentemente católico, ganha contornos de “feriado” nacional; e, não para por aí, não.

Uma cidade conceitualmente administrativa, como é Brasília, suspendeu os trabalhos na quinta (30) e decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (31).

A saúde, um dos serviços públicos mais precários do país pode ser o reflexo do que estou dizendo. Imagine você, o seu José, que meses atrás marcou uma consulta em um hospital público justamente para hoje. Você acha que seu José será atendido na segunda-feira? Não.

Seu José, como a maioria dos brasileiros que depende do atendimento público, vai ter de esperar.

Pense nisso!