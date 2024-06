Alckmin diz que Lula "não vetará" a lei que taxa as compras no exterior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

OPORTUNISMO DAS BLUSINHAS

Jair Bolsonaro (PL) foi presidente da República e vivia reclamando que negócios com os sites de vendas diretas traziam “prejuízo” para a indústria nacional.

Agora que está na oposição, o ex-presidente faz campanha entre os aliados. Bolsonaro chegou a mandar uma mensagem por whatsapp pedindo um “veta Lula”.

PARA CONFUNDIR

A mensagem de Bolsonaro lembra que “mesmo o projeto sendo de autoria do [presidente] Lula” os aliados do atual governo vão responsabilizá-lo pela taxa.

E recomenda: “para reverter essa fake news, e constranger a petralhada com verdade, sugiro a campanha ‘VETA LULA’”, diz.

NEM PENSAR!

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, chamou de “acordo inteligente” a votação para taxar compressa no exterior de até US$ 50.

Informando que o presidente Lula “não vetará” o projeto quando a votação estiver concluída no Congresso Nacional, Alckmin lembrou que o projeto “aprovado, praticamente, por unanimidade, foi um acordo de todos os partidos políticos, e acho que foi um acordo inteligente”, disse.

FUMOU, MAS NÃO TRAGOU

O conceito utilizado pelo ex-presidente Bill Clinton que experimentou um baseado, mas não tragou, foi agora atualizado por outro ex-presidente.

Condenado por fraude contábil, o ex-presidente Donald Trump minimizou as acusações e afirmou que as irregularidades foram “só um delito leve”.

SAIDINHA COM TORNOZELEIRA

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vai defender o retorno do direitos das saidinhas, em cinco datas especiais - 1º de janeiro, Dia das Mães, dos Pais, da Criança e no Natal - desde que o condenado aceite a condição de ir visitar a família, usando tornozeleira eletrônica.

PENSE NISSO!

A deputada Glesi Hoffmann (PR) tem dito aos quatro cantos do PT que o próximo presidente da legenda “deve ser nordestino”. Atualmente no comando do PT a parlamentar não cita nomes, mas menciona motivos para fazer o partido ser comandado - pela segunda vez - por um político do Nordeste. O primeiro foi o senador José Eduardo Dutra (SE).

“Foi lá que o presidente Lula teve a maioria dos votos e é lá que temos quatro governadores [Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará e Bahia]”, disse ao Estadão.

Gleisi Hoffmann vai ter de gastar muita lábia. Enquanto ela prefere o senador Humberto Costa (PE), Lula tem sugerido o nome do prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva.

Pense nisso!