Programa garante investimento para carros menos poluentes

No Conselho de Ética, conflitos são resolvidos como no Velho Oeste

ARCO METROPOLITANO

No Passando a Limpo, na Rádio Jornal, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, considerou “imprescindível” a execução das obras do Arco Metropolitano do Recife “para escoar os produtos que desembarcam no Porto de Suape” e fazer chegar em outras regiões “nossa produção industrial”.

NO SALÃO NEGRO

O vice-presidente de Relações Institucionais da Stellantis, Antonio Sergio Martins, acompanhou a votação do Projeto de Lei que institui o Programa Mobilidade Verde (Mover) com a previsão de incentivos de mais de R$ 19 bilhões nos próximos cinco anos. “Esse programa abre um leque de possibilidade de ações que já vimos desenvolvendo, para reduzir a emissão de poluentes”, afirmou.

JABUTIS EM EXTINÇÃO

Derrotado, o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), relator do projeto chamado de “taxação das blusinhas”, disse que “taxar as blusinhas” é tão prejudicial para a economia, “principalmente de pessoas mais pobres”, como manter um ‘jabuti’, como é chamado um assunto estranho em determinada votação. O ‘jabuti’ em questão foi inserido na votação do Mover. “Qual a relação da blusinhas taxadas com os veículos não poluentes?”, questionou.

DIRETAS JÁ, NA OAB!

Um ato de parlamentares e advogados, nesta quarta-feira (5) cobrou que seja destravada a análise do Projeto de Lei 1123/22 que altera o Estatuto da Advocacia e quer versa sobre o “ordenamento” da Ordem dos Advogados do Brasil, instituindo as eleições diretas no Conselho Federal.

O advogado pernambucano Everardo Gueiros disse que “não tem sentido” que uma instituição como a OAB “não possibilite sequer que possamos escolher seus representantes. Nós precisamos democratizar a OAB”, defendeu.

… E NINGUÉM FOI PRESO

O plenário era do Conselho de Ética - lugar destinado a analisar o comportamento dos deputados. O assunto era uma denúncia de que o deputado André Janones (Avante-MG) teria feito “rachadinha” em seu gabinete - a prática, bastante usual, consiste em pagar um determinado valor de salário a um assessor, mas um percentual desses vencimentos é restituído ao parlamentar.

Relator do pedido de cassação do mandato de Janones, Guilherme Boulos (Psol-SP) recomendou e a maioria governista no Conselho de Ética arquivou o processo. Janones está livre. Sobraram xingamentos, palavrões e empurrões.

QUEM PAGA O PREJUÍZO?

Se esquivando de um empurrão aqui, um soco acolá, seu Luiz do cafezinho tentou o quanto pode. Até que no afã de “moralizar o ambiente”, um policial legislativo esbarrou na bandeja e lá se foram para o ar copos com água e café de qualidade duvidosa. A perda maior foi dos cinco copos de vidro espatifados na bandeja de seu Luiz.

PENSE NISSO!

A selvageria que se abateu nesta quarta-feira no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é o reflexo daquilo que é, hoje, o Parlamento brasileiro.

Nem digo somente pelos palavrões impublicáveis, não. Não é só isso, mas pelo jeito com que os grupos - esquerda e direita - se abufelaram, aguerridos por suas ideias que, nem sempre, são de princípio. São insatisfações pontuais.

Se o grupo do lado de cá comete um desvio ético e vai parar no Conselho de Ética, a turma do lado de lá - ainda que seja useira e vezeira daquela prática - traveste-se de defensor da ética e dos bons costumes e ataca o adversário. A recíproca é verdadeira.

E tudo isso transmitido ao vivo, em cores, com áudios de palavrões capazes de corar a dona de uma casa de tolerância.

Como a confusão foi generalizada, dificilmente aquele entrevero vai dar em novas representações. Em punição.

É assim, quase sempre o dia a dia no Congresso Nacional.

Pense nisso!