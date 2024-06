Governo quer usar PIS/Confis para recuperar perdas com desoneração da folha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

NO TRONO

Flagrado sentado no vaso sanitário durante votação na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro (RJ), o vereador César Maia (PSD) foi elogiado por uma gama de políticos, “por seus serviços prestados” ao Rio de Janeiro e ao país, mas foi o filho, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, quem mais o defendeu, dizendo que “o recente acontecimento envolvendo Cesar Maia destacou ainda mais a sua grandeza como ser humano e político”.

BOLA DA VEZ

O programa Mover (Mobilidade Verde) do governo federal “está pronto para ser votado”, segundo disse o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL). “Será nossa prioridade, na próxima semana”. O “jabuti” que o Planalto inseriu nesse projeto - a taxação de compras no exterior, até o limite de U$ 50 - também vai à votação. “O país aguarda essas medidas”, afirmou.

EM ESTUDO

O Psol “não descarta” entrar com representação no Conselho de Ética contra parlamentares que por pouco não foram às vias de fato, durante votação de relatório do deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) inocentando o colega André Janones (Avante-MG), acusado de ter feito “rachadinha” com salário de servidores do gabinete. O alvo é o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), embora testemunhas tenham informado que o rebuliço teve origem nos servidores do gabinete de Janones.

HOSTILIDADE DE LUXO

O Supremo Tribunal Federal (STF) alegou “hostilidade” e “um tipo de agressividade” para justificar despesas estimadas em R$ 39 mil com a segurança do ministro Dias Toffoli que foi à Inglaterra - e aproveitou para assistir à final da Champions League, em 1º de junho. Real Madrid 2 x 0 Borussia Dortmund. “As autoridades públicas de todos os poderes circulam com esse tipo de proteção seja em eventos privados, seja em eventos públicos. Porque, evidentemente, a agressão ou o atentado contra uma autoridade, em agenda particular ou não, é gravosa para a institucionalidade do país”, diz a nota assinada pelo presidente da Corte, Luís Roberto Barroso.

CÚMULO DO ABSURDO

Pouco mais de 30km separam a Esplanada dos Ministérios e a cidade de Samambaia (DF). Ali, mais de 30 degraus foram escalados por um cadeirante que tentou, sem sucesso, pedir ajuda aos funcionários do Metrô de Brasília. O passageiro teve de subir se arrastando, enquanto um colega carregava, escada a cima, a cadeira de rodas. O Metrô informou que o elevador “para esse tipo de ocasião” estava “em manutenção”. Às vezes as políticas governamentais que versam sobre “tratamentos especiais” para pessoas com deficiência demoram uma eternidade para sair do papel.

NÃO SE EMENDA

Nem bem o governo Lula juntava os “cacos” do que sobrou depois de sucessivas derrotas no Congresso Nacional e de repente o Planalto anuncia o que deve vir a ser “um novo embate”. Como não faz o menor esforço para reduzir gastos, o governo mandou ao Congresso medida provisória alterando as regras de dedução do PIS/Cofins, com objetivo de “compensar perdas do ano” com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. É derrota líquida e certa.

AVIÕES DO FORRÓ

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou o aumento da capacidade de passageiros em voos que ligam o Recife a Caruaru, terra do maior São João do Mundo. “Além de ser uma medida de estímulo ao turismo, servirá também para fomentar a economia regional.”

PENSE NISSO!

Que o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) não faz ideia do seu papel no Senado Federal, isso é mais do que sabido. Sua excelência não se cansa de acumular piadinhas de pouca serventia.

A mais recente delas, para justificar suas teses de cronista esportivo, “que precisa sempre brincar com as palavras”, foi dizer que quando as mulheres chegam no estádio ficam surpresas e “normalmente perguntam quem é a bola. Não é o seu caso”, se referindo à senadora Margareth Buzetti (PSD-MT), durante audiência pública na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas.

Em Goiás, o cardápio de grosserias de Kajuru está recheando a dieta dos adversários. Ele chegou a propor o “depoimento do piloto do avião da Chapecoense”. Até poderia ser possível não fosse Miguel Quiroga um dos 71 mortos no acidente com o time de Santa Catarina, em 2016.

Alguém, nem que seja o zeloso presidente do PSB, Carlos Siqueira, tem que chamar Kajuru e enquadrá-lo enquanto há tempo.

Pense nisso!