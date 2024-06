Uva de Pernambuco vai abastecer a mesa de milhões de chineses

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

UVA PERNAMBUCANA NA CHINA

Brasil e China fecham acordo para exportação de uvas brasileiras, produzidas no vale do São Francisco, Guilherme Coelho e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) anunciam acordo entre Brasil e China para exportação da uva brasileira.

Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, lembrou que “há quatro anos” o setor vem trabalhando para celebrar esse acordo para exportação da nossa uva. Agora é aguardar “que o governo chinês comunique a data, pois nossos fruticultores estão prontos para fornecer uma uva de grande qualidade”, disse Guilherme Coelho.

DESTRINCHANDO A REFORMA TRIBUTÁRIA

A advogada tributarista Mary Elbe realiza pelas redes sociais, neste sábado (8), uma conferência dando a visão jurídica da reforma tributária. A ação tem também por objetivo arrecadar recursos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. “Contabilidade na Causa” reúne mais de 40 palestrantes em quatro dias de aulas on line. São palestras nas áreas de Departamento Fiscal, Departamento Humano e Contábil. A palestra será no canal “Contabilidade na Causa”, no YouTube, pontualmente, às 11h.

PAPA ANTENADO

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou surpreso com a quantidade de informações que o papa Francisco tinha da política brasileira, chegando a perguntar se a “nova taxação” era somente para blusinhas ou se tinha um alvo. Contrito feito um seminarista, Haddad explicou os motivos da taxa, justificando que um dos objetivos “é a geração e a garantia de empregos no Brasil”. Francisco sorriu aliviado.

EM NOME DO PAI

O ex-vereador Gabriel Monteiro (PL) vai continuar preso. A maioria dos ministros que integram a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que “não há motivos” para conceder habeas corpus requerido pela defesa. Relator do processo, o ministro Cristiano Zanin escreveu que “estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processo com réu preso”.

Gabriel Monteiro foi preso em novembro de 2022, acusado de “estupro, com emprego de violência”. Na quarta-feira, no plenário da Câmara dos Deputados, o pai, Roberto Monteiro (PL-RJ), usou a tribuna da Casa para pedir um “momento de intensas orações” pelo filho preso, “a medida é uma covardia.”

ARGENTINA ACODE BRASIL

A embaixada argentina no Brasil informou que o governo do presidente Javier Milei vai “colaborar” na captura de brasileiros que fugiram para Córdoba [Região Central] e a Capital Buenos Aires, mesmo após serem condenados por “atos antidemocráticos”de 8 de janeiro de 2023. Ao todo, são 48 fugitivos que atravessaram a fronteira. Alguns retiraram a tornozeleira imposta pelo STF.

OLIGARQUIA BOLSONARISTA

Pelo menos dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - e pode chegar a três - integrarão a bancada no partido no Senado Federal, a partir de 2027. “Se tudo caminhar como esperamos Eduardo (SP) e Carlos (RJ) serão eleitos”, antecipou Valdemar Costa Neto, presidente do partido.

PENSE NISSO!

“Pacheco deve favor a Lula e o presidente está na mão de Pacheco.”

Não deveria ser assim, mas algumas lideranças com quem conversei nesta sexta-feira, reconhecem que o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) “faria um bem imenso à democracia” caso decidisse devolver ao Palácio do Planalto, a MP do fim do mundo.

A medida impõe restrições à compensação de créditos do PIS/Confins e foi adotada com o argumento de que o governo precisa “regenerar o caixa”, após dar sinal verde para a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia.

O presidente do Congresso pode, muito bem, alegar que a medida provisória causa danos à economia, à geração de emprego.

Mas aí, a pergunta que não quer calar: qual é o tamanho do favor que Pacheco deve a Lula para manter-se tão próximo do presidente da República?

Pense nisso!