Jovens pesquisadores da Várzea juntam doações para viagem científica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A FRASE DO DIA…



… “mais falso que só a cena de consternação de Lula diante dos escombros, no Rio Grande do Sul”, CAIADO, Ronaldo.

HARMONIZAÇÃO FALSA

Que uma pratada de arroz fica uma maravilha com queijo coalho assado na brasa, principalmente se for daqueles do agreste de Pernambuco, ah, isso ninguém duvida. Mas essa lorota, até aqui não esclarecida, de uma uma loja que vende queijos de Minas Gerais, no centro de Macapá (AP), e acabou arrematando um lote para vender arroz para a nova “estatal”, a Arrozbras, isso carece da lupa do Tribunal de Contas da União (TCU), desculpem o trocadilho, mas ‘tem caroço nesse arroz…’.

O ‘PONTO’ DE DILMA

Quem apresenta programa ao vivo, na televisão, quase sempre tem um diretor dando orientação: “mais pra esquerda”, “um passinho à frente”, “chama o VT…” e assim por diante. Dilma Rousseff, presidente do Banco do Brics, meio que “papagaiou” o presidente Lula da Silva (PT), ao tecer elogiosos comentários ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Conversamos “sobre o cenário internacional e a reconstrução do novo multilateralismo e da ordem internacional que reflita o mundo multipolar em que vivemos”, disse a ex-presidente brasileira que certamente nem se dá conta que o multilateralismo com Putin será ele sem qualquer outra nação que ouse pensar diferente.

POR ONDE ANDA O CONGRESSO?

O que fazem o deputado Lucas Redecker (PSDB-RS) e o senador Renan Calheiros (MDB-AL) que não interpelam o governo Lula sobre suas relações com governos de tirania?

Lucas e Renan são, respectivamente, presidentes das comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado que acabam fazendo vista grossa para a política internacional de alianças supostamente “multilaterais”, como disse Dilma Rousseff, mas que, na verdade, acabam fortalecendo o eixo do mal.

JOVENS CIENTISTAS

Guardem bem esses nomes: Theo Rocha Zimmerle e Antônio Vieira Guido. São dois meninos, ali na faixa de 11 anos, mas eles estão desenvolvendo uma pesquisa - sob a coordenação do professor Leonardo Santos - que tem tudo para colocar Pernambuco no topo da ciência.

Theo e Antônio estudam o papel de uma planta chamada de “moringa oleífera lamarck” que tem “múltiplas funções, como a purificação da água” e sua semente “possui um componente chamado de lectina [WSMoL] que pode agir no enfrentamento do mosquito da dengue”. Em tempo, é importante destacar que essa proteína — WSMoL — foi descoberta, isolada e vem sendo estudada há mais de duas décadas pelo grupo coordenado pela professora Patrícia Paiva, da Universidade Federal de Pernambuco

ESTUDO E RIFA

Os dois cientistas passam o dia “enfurnado” desenvolvendo estudos e à noite batem pernas nas ruas do bairro da Várzea, no extremo-oeste do Recife (PE) vendendo uma rifa para que eles comprem as passagens até Santa Catarina onde vão defender sua tese.

“Faremos estudo bibliográfico para embasamento teórico, coletaremos amostras da planta, faremos a triagem das espécimes, teste em laboratório para avaliar a eficácia do tratamento com a moringa” e, finalmente, “estudos para demonstrar que o tratamento da água com a moringa é totalmente eficaz na remoção de impurezas, resultando em água potável de qualidade” Diz o estudos dos cientistas, que colocaram um número de Pix para quem puder ajudar os cientistas a irem defender seus argumentos: 81994182622

PENSE NISSO!

Eu fiquei tão encantado com a história desses dois jovens cientistas que - primeiro - os entrevistei no meu programa semanal “Café & Conversa” da Rádio Jornal. www.radiojornal.com.br/podcasts “Dois cientistas mirins de Pernambuco ganham o mundo”.

Agora, aqui nessa coluna, com detalhes da pesquisa deles, que será apresentada em um simpósio científico em Pomerode (SC), de 16 a 20 de setembro.

E o exemplo que fica é de que os dois pesquisadores passam horas debruçados sobre os estudos, têm de dar conta das outras matérias, ainda brincar “quando sobre tempo”, e vender rifa para custear as despesas.

Pobre país onde as primeiras tesouradas do contingenciamento atingem, primeiro, os trabalhos de pesquisa. Enquanto sobram recursos para viagens de pouca serventia de nossas autoridades.

Pense nisso!