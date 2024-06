Sertânia, no Sertão do estado, foi escolhida para receber um campus universitário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

UNIVERSIDADE EM SERTÂNIA

A cidade de Sertânia, no sertão de Pernambuco, será uma das cidades a ser beneficiada com um campus universitário federal. Serão seis cursos para 2,8 mil estudantes. O Ministério da Educação vai contratar 388 servidores.

‘CORAGEM’ DA GREVE DOS OUTROS

…para quem se projetou nacionalmente defendendo todo tipo de greve, o presidente Lula da Silva (PT) ontem, teve a coragem de cobrar “coragem” para que os grevistas nas universidades federais e escolas técnicas suspendam os protestos. Eles estão paralisados há mais de 50 dias. “Eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem no conjunto da obra, vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula, não é o reitor. Quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. É isso que se precisa levar em conta. Não é 3%, 2%, e 4% que a gente fica a vida inteira de greve”, provocou.

Por falar em coragem, faltou algum reitor perguntar ao presidente Lula de onde o governo federal vai tirar dinheiro para pagar as despesas dessas expansões nos institutos e nas universidade, se não tem recursos para recompor salário dos atuais.

PAUTA DE COSTUMES

Delação premiada e equiparar aborto a homicídio são duas pautas que - literalmente - dividem a Câmara dos Deputados ao meio. Pesquisa recente aponta que “não há uma tendência de qual seria a tese vencedora”, caso o projeto criminalizando o aborto “após a 22ª semana de gestação” seja colocado em regime de urgência para ir à votação. Já a proposta de proíbe a delação premiada “de pessoas privadas de liberdade”, os presos, na prática, essa proposta aí é mais de consenso. Ela interessa muito mais gente preocupada com seus próprios costumes.

TÍTULO MERECIDO

O artista plástico Leopoldo Nóbrega recebe nesta terça-feira (11), às 18h, a medalha de mérito José Mariano pela importante contribuição à arte pernambucana. Na cerâmica, aliás, Léo, se embrenhou desde cedo pelas mãos da mãe, Maria do Carmo Xavier. A concepção e execução do Galo da Madrugada é de Leopoldo Nobrega. A iniciativa da medalha é dos vereadores Aline Mariano e Romerinho Jatobá.

O FIM DOS PRÉDIOS-CAIXÃO

A imponente arquitetura de Oscar Niemeyer (1907-2012) vai abrir suas portas, nesta terça-feira (11), para antigos moradores de prédios-caixão de periferias de Pernambuco. O governo federal e o governo de Pernambuco vão celebrar um acordo para pagamento de indenizações e liberação de recursos da Caixa Econômica para construção de moradias seguras.



O QUE É PIOR?

… uma juíza que usa as redes sociais para criticar uma decisão do presidente da República ou um juiz-faz-tudo: indicia, julga, prende? Nesta segunda-feira (10), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) penalizou a juíza Maria Youssef Venturelli, do Tribunal de Justiça em Minas Gerais. Ela vai ficar 60 dias em casa, mas no fim de cada mês, o contracheque da juíza vai estar recheado de vencimentos e benefícios.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, tem alertado para supostos “abusos” cometidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. “A lei brasileira não permite que as vítimas julguem o próprio caso”, afirmou.

“ALÔ, QUE ESTÁ AÍ?”

“Alô Lula”, disse o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo informações do Palácio do Planalto, o presidente russo ligou para o brasileiro para expressar solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ainda conforme informações palacianas, Lula e Putin conversaram sobre “cooperação econômica bilateral” e “governança global”.

Sobre a invasão russa à Ucrânia, Lula deixou clara sua posição de que “a defesa de negociações de paz deve envolver os dois lados do conflito”. Ou seja: invasor e invadido.

PENSE NISSO!

A Constituição Federal fala que os três Poderes da República - Executivo, Judiciário e Legislativo - “são independentes e harmônicos entre si”, mas o “beija-mão” ao presidente da República é sempre tão dócil que cada vez que a Secretaria de Comunicação (Secom) informa que o presidente da Câmara ou o presidente do Senado está com o chefe do Executivo eu já sinto um ar de subserviência.

É claro que eles poderiam sentar-se no banco da Praça dos Três Poderes - quem sabe, um lugar neutro - dialogar sobre projetos prioritários, liberação de emendas e distribuição de cargos tudo às claras, mas aí seria querer de mais.

Em todo caso!

Pense nisso!