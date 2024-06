Câmara aprova medidas duras para impedir o fuzuê de deputados brigões. Preocupação de Arthur Lira (PP) é com a repercussão negativa na sociedade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

CCJ do Senado quer mais tempo para analisar PEC que amplia autonomia financeira do Banco Central. Governo Lula (PT) teme que medida "esvazie" o caixa

ENQUADRANDO OS BRIGÕES

A Câmara aprovou projeto que prevê a suspensão do mandado do deputado por quebra de decoro parlamentar. Segundo ficou aprovado, a Mesa Diretora da Casa terá cinco dias úteis para analisar pedido de suspensão do mandado. Em 72 horas, o plenário será chamado a se manifestar pela manutenção da pena ou pelo arquivamento da representação.

Autor do projeto, o presidente Arthur Lira (PP-AL) teve de dar meia-volta. Lira queria que a Mesa da Casa pudesse suspender cautelarmente o mandato de um deputado que se envolvesse em briga ou luta corporal.

A bancada de Pernambuco aprovou por maioria o projeto:

18 votaram a favor da punição:

André Ferreira (PL)

Augusto Coutinho (Republicanos)

Carlos Veras (PT)

Clodoaldo Magalhães (PV)

Coronel Meira (PL)

Eriberto Medeiros (PSB)

Felipe Carreras (PSB)

Fernando Coelho (União)

Fernando Monteiro (PP)

Guilherme Uchoa (PSB)

Lula da Fonte (PP)

Maria Arraes (Solidariedade)

Mendonça Filho (União Brasil)

Ossesio Silva (Republicanos)

Pastor Eurico (PL)

Renildo Calheiros (PCdoB)

Túlio Gadêlha (Rede Sustentabilidade)

Waldemar Oliveira (Avante)

Dois votaram contrário:

Eduardo da Fonte (PP) e Fernando Rodolfo (PL)

Cinco deles não estavam presentes na votação: Clarissa Tércio (PP)

Iza Arruda (MDB)

Lucas Ramos (PSB)

Luciano Bivar (União Brasil)

Pedro Campos (PSB).



199 ANOS DA PM

O deputado Coronel Meira (PL-PE) subiu à tribuna para comemorar os 199 anos da PM pernambucana, embora reclamando que “nem tudo, infelizmente, é motivo de alegria”. Meira citou a “falta de valorização” dos profissionais e lamentou que o atual governo “deixou passar” a oportunidade para corrigir os vencimentos dos militares. “O reflexo disso já é visto nas ruas. Pernambuco está a ocupar as manchetes policiais da pior maneira. O crime organizado já está instalado”, disse o parlamentar.

AUTONOMIA DO BC

Do mesmo senador - Plínio Valéria (PSDB-AM) - que apresentou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que deu origem à autonomia operacional do Banco Central, agora está para vingar outra medida que trata da autonomia financeira do banco. “Estou com tudo pronto para a leitura, discussão e votação da PEC. Mas os colegas senadores ponderaram que, por se tratar de mudança tão complexa na instituição que executa a política monetária, de metas de inflação e juros, seria mais razoável esgotar o debate”, ressaltou Plínio.

PIOR SEM ELE

Apesar dos desencontros com o Congresso Nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não chega a ser um queridinho - comparando com os afagos que recebe do mercado - mas só o temor de saber que o presidente Lula da Silva (PT), ao olhar na “prateleira” do Planalto, e ver que o primeiro nome que ele enxerga é do ex-senador Aloízio Mercadante, logo a conclusão é que é melhor ficar com Haddad. “Pelo menos é bem intencionado…”, dizem aliados do governo.

RAQUEL NO COMANDO

E Daniel Coelho da campanha… O “lema” é do presidente do PP, deputado federal Lula da Fonte. “Estamos esperando o crescimento - que certamente virá - do deputado Daniel Coelho. E quando ele estiver pontuando bem nas pesquisas e com o apoio da governadora [Raquel Lyra] nós vamos pra cima…”, sustenta o presidente do partido no Recife (PE).

PAU DE CORDA EM BRASÍLIA

O tradicional grupo musical pernambucano tem agenda marcada para outubro no lendário Clube do Choro, em Brasília. Palco que já recebeu outras celebridades como Quinteto Violado e Paul McCartney, “Além da nossa carreira, resgatando a devoção pela musicalidade nordestina, teremos uma união: música permeada com a história do café pernambucano”, antecipa Sérgio que acertou com este colunista que a abertura do espetáculo contará com uma palestra do Café & Conversa, podcast diário da Rádio Jornal.

PENSE NISSO!

O que falta para o presidente Lula da Silva (PT) cumprir a promessa quando estava formando a atual governo? Recém eleito, Lula disse que “quem quer que seja que venha a se envolver com irregularidades” será sumariamente afastado “até a conclusão das investigações.”

Mal o atual governo se instalou e a imprensa revelou que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, inaugurava um cabide de denúncia onde suspeitas são espetadas, mas quase nenhuma é investigada.

Parlamentar do União Brasil, no Maranhão, o ministro teria repassado verbas para pavimentação de uma estrada no município de Vitorino Freire (MA), comandado pela irmã do deputado, Luanna Rezende. A rodovia beneficiou fazendas da família do ministro.

Lembro que em 1994, chegou à mesa do presidente da República Itamar Franco (1930-2011) denúncia de que seu ministro Henrique Hargreaves teria se envolvido com tramóias no Orçamento da União. Foi afastado, as denúncias apuradas, Hargreaves foi inocentado e voltou ao cargo.

Mas Lula não é Itamar.

Pense nisso!