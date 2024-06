Lula 3.0 está longe de enfrentar a corrupção no próprio governo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mulheres de todo o Brasil começam a se organizar contra o "PL do Estuprador." É hora de chamar a primeira-dama para fortalecer as manifestações

‘FEIA É VOCÊ'

Assim, como se o país estivesse as mil maravilhas, como se não fosse necessária a participação do Parlamento para ajudar a colocar o Brasil nos eixos e lá vem as deputadas Júlia Zanatta (PL-SC) e Érika Hilton (Psol-SP) brigarem feito meninas de 5ª série.

Érika chamou Júlia de “feia” e “ultrapassada”. À coluna, Júlia Zanatta relatou que Érika Hilton “além de me chamar de feia, ainda mandou que eu hidratasse o cabelo.”

CAIXEIRO VIAJANTE

O presidente Lula da Silva (PT) já deu seu aval à exploração de petróleo na bacia do rio Amazonas, mas mandou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cuidar que esse assunto não seja o “cavalo de batalha” dos ambientalistas.

O Brasil vai ser sede da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em novembro de 2025 e o governo brasileiro se organiza para fazer o papel de “bom moço ambiental,” mas na prática está de olho no lucro da exploração de petróleo.

UM PULINHO NA POROROCA

Ambientalistas sérios e os turistas que virão a Belém (PA), sede do evento, poderia dar uma esticada para ver um belíssimo espetáculo que é a chegada do Amazonas adentrando no oceano e também se certificar dos acordos que a Petrobras estuda fazer para avançar nas pesquisas. Menos tacacá e mais pororoca faria um bem a essa gente!

CONVERSA FRANCA

Essa é a promessa de Lula para quando voltar do périplo pela Suíça e depois Itália. O presidente disse que vai chamar o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, acusado de corrupção em terra maranhense, onde a irmã é prefeita.

“Se cometeu um erro, reconheça. Se não cometeu, brigue pela sua inocência. Esse é um lema que eu tenho dito para todos os ministros”, disse Lula sob o frio de Genebra.

PORÉM NA CAMPANHA

Lula pintava e bordava com argumentos vernaculares além do moralismo. “Se eu vencer essa disputa, ministro meu que se envolver com qualquer questão duvidosa, se afasta e se for inocente, volta.” Era promessa de campanha.

INCENSO E FOTOS

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é tão importante que entra no plenário do Senado, mesmo sem ser parlamentar, vai ao cafezinho comer um pão de queijo e se dá conta que é uma celebridade. “Rapaz, estou mais famoso que rainha da Festa do Milho, no interior.”

BIOCOMBUSTÍVEL EM ALTA

O senador Fernando Dueire (MDB-PE) estava no salão azul, o principal do Senado, com um sorriso de canto a canto da boca. “Não é pra menos”, disse. Emenda de sua autoria foi aprovada na Comissão Especial do Hidrogênio Verde.

O texto estabelece certificações e políticas de incentivos a esses energéticos de baixo carbono que possuem uma produção expressiva em Pernambuco e no Nordeste do país. “Essa emenda representa inclusão e incentivo à geração de emprego e renda”, comemorou.

PENSE NISSO!

É hora das mulheres saírem da toca. Instigadas pela escritora Clarissa Pinkola Estés, autora de “Mulheres que correm com os lobos”, chegou a hora dessas manifestantes deixaram a rede social de lado, vestir literalmente a camisa e sair em defesa da liberdade, gritando contra o Projeto de Lei que criminaliza aborto após 22 semanas. Inclusive a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, que se auto-intitula “influencer política.”

Nesta quinta-feira (13) um grupo de mulheres se concentrou nas imediações do Museu da República, no centro de Brasília, mostrando à sociedade crianças e adolescentes, vítimas de estupro, serão as mais afetadas caso a medida seja aprovada.

É preciso dizer que do jeito que o projeto está, as mulheres sofrerão duplamente a punição. Uma da violência do estrepo. Outra da penalidade.

Pense nisso!