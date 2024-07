Lula segue falas de Bolsonaro em discurso e constrange Janja com 'tesão de 20 anos'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bancada do Agro quer manter proteínas animais isentas de impostos. Regulamentação da reforma tributária será votada semana que vem na Câmara

‘EU NÃO SOU BIDEN’

O presidente Lula da Silva (PT) anda meio avoado, ou - quem sabe - habituado tanto a falar ao microfone que durante “comício” em Campinas (SP), pegou a garrada d’água e, sem tirar a tampa, levou para perto da boca e seguiu o discurso. Como o som não saia nas caixas, o petista se deu conta que tinha se confundido.

“Esses dias estou vendo vários artigos de colunista dizendo que o ‘Lula está cansado’ por causa do Biden nos Estados Unidos. Todos que acham que eu estou cansado, eu convido a fazer uma agenda comigo durante o meu mandato”, disse o presidente para completar: “Quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte para Janja. Pergunte para Janja [Rosângela Lula, a primeira-dama]”.

PEGOU MAL

O Ministério das Relações Exteriores pediu compartilhamento na Polícia Civil do Rio de Janeiro, das investigações de um suposto ato violento contra crianças em uma rua no bairro de Ipanema, na zona sul fluminense.

Na quarta-feira (3) agentes da PM abordaram três adolescentes filhos de embaixadores do Gabão, de Burkina Faso e do Canadá.

PELA INTERNET

Câmara de segurança revelaram que os policiais militares desceram da viatura de armas em punho e abordaram “desproporcionalmente” os adolescentes.

Raiana Rnadhon, mãe do menino burkineonse, foi às redes sociais para protestar, dizendo que “[os adolescentes] foram obrigados a tirar os casacos. Após a abordagem desproporcional, testemunhada pelo porteiro do prédio, é que foram questionados de onde eram, e o que faziam ali”.

SEM PROVAS

“Ainda que tenham revirado minha vida, nada foi encontrado,” comemorou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, enquanto o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi fichado , juntamente com 11 ex-assessores, no processo que investiga recebimento ilegal de joias de autoridades do exterior. As investigações preliminares apontavam que Michelle seria a destinatária de algumas dessas joias doadas pelo governo da Arábia Saudita. Agora, essa hipótese está afastada.

A CARNE É FRACA

Agora que a reforma tributária - os itens que tratam da regulamentação - será debatida no plenário da Câmara, devido ao pedido de urgência reivindicado pelo governo federal, fica mais fácil de se perceber a influência das grandes corporações e dos “lobbies.”

Presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, deputado Pedro Lupion (PP-PR), não esconde que vai articular a bancada para que “a proteína animal chegue mais barata” à mesa do consumidor.”Precisamos ter uma cesta básica nacional e as proteínas animais têm que estar na mesa da população. Isso precisa ser resolvido e deixamos claro a necessidade de controlar a inflação e melhorar a qualidade de alimentos para a sociedade”, reivindicou Lupion.

PENSE NISSO!

A icônica foto de JeffWidever, no conhecido massacre da Praça da Paz Celestial, na China de 1989, que recebeu o nome de “Homem do Tanque”, mostra que é preciso determinação e coragem quando se tem um objetivo.

Respeitando as devidas proporcionalidades, inclusive de consequências, causou espanto na equipe do presidente Lula da Silva quando a estudante de direito Jamilly Fernandes cobrou do governo federal a conclusão de uma série de obras ainda não finalizadas, “depois de muita luta”.

“A Unifesp ainda não é de todos, todas e todes. Ainda não é nossa, no plural. Ainda é um caminho solitário para a maioria de nós e devemos trabalhar com a realidade. A luta continua em prol da outra metade do campus e melhores condições de permanência estudantil”, disse Jamilly.

Lula e sua comitiva ficaram constrangidos. Mas a estudante mostrou que não nasceu para “enfeitar maracá”.

Pense nisso!